Año Nuevo 2026: Qué está abierto y qué está cerrado el 1 de enero, consulta aquí







Mientras Año NuevoEl Día de San Francisco es un día festivo en los Estados Unidos, no es un feriado nacional publicado en la India. En cambio, el gobierno indio ha clasificado el 1 de enero como feriado restringido (un día libre remunerado para que los empleados lo celebren).

También significa que la mayoría de las oficinas, bancos y empresas funcionarán normalmente en todo el país. Sin embargo, algunas oficinas gubernamentales, instituciones educativas y establecimientos privados pueden permanecer cerrados u operar con personal reducido en estados seleccionados, dependiendo de las decisiones locales.

A medida que se acerca la víspera de Año Nuevo 2026, varias oficinas y servicios suelen permanecer abiertos o cerrados durante las vacaciones, aquí tienes una guía completa sobre qué servicios permanecerán abiertos y cuáles permanecerán cerrados el 1 de enero de 2026.

Esto es lo que se abrirá en Mumbai y la India el 1 de enero de 2026.

Oficinas del gobierno central: Mayormente abierto, ya que el 1 de enero es un feriado restringido

Bancos: La mayoría de las sucursales bancarias en Bombay y Maharashtra están abiertos

Mercados de valores: BSE y NSE permanecen abiertos al comercio regular

Tiendas minoristas y centros comerciales: Abierto; muchos ofrecen rebajas de Año Nuevo

Restaurantes y cafeterías: Abierto, a menudo con horario extendido

Transporte público: Operan los MEJORES autobuses, trenes locales, metro y taxis.

Servicios de emergencia: hospitales, policía y las ambulancias funcionan normalmente

Oficinas privadas: Abierto, sujeto a la política de la empresa.

Atracciones turísticas: permanecer abierto

Qué está cerrado o parcialmente cerrado el 1 de enero

Bancos en estados seleccionados: Las sucursales físicas permanecen cerradas en estados como Bengala Occidental, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram y Meghalaya debido a los días festivos locales.

Según los informes, los servicios de banca digital (UPI, cajeros automáticos, banca móvil) siguen en pleno funcionamiento en todo el país.

Oficinas gubernamentales: Algunas oficinas del gobierno estatal pueden estar cerradas u operar con personal reducido

Servicios postales: Algunas oficinas de correos pueden funcionar en horarios limitados

Tribunales: La Corte Suprema de la India permanece cerrada por vacaciones de invierno del 22 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026

Conclusión para Bombay

Para los residentes de Mumbai, el 1 de enero de 2026 será en gran medida un día laboral normal, con bancos, mercados, transporte, restaurantes y los mercados de valores funcionan como de costumbre, lo que facilita el equilibrio de las celebraciones con las rutinas diarias.

La Línea 3 del Metro funcionará durante la noche en Nochevieja

Los viajeros de Mumbai pueden esperar contar con servicios de metro ininterrumpidos este Año Nuevo, ya que Corporación ferroviaria del metro de Mumbai (MMRC) anuncia que la Línea 3 del Metro (Línea Aqua) operará durante toda la noche del 1 de enero de 2026.

El servicio nocturno especial comenzará a las 10:30 p. m. el 31 de diciembre y continuará hasta las 5:55 a. m. el 1 de enero, garantizando un viaje seguro y conveniente para quienes celebran. Nochevieja. Los servicios regulares se reanudarán a partir de las 5:55 am.





