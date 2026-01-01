Año nuevo 2026: Congestión del tráfico en la Puerta de la India y camino Kartavya mientras se reúnen multitudes







Las intensas pisadas alrededor de la Puerta de la India y a lo largo del sendero Kartavya provocaron congestión del tráfico en día de año nuevo Mientras un gran número de personas se reunían con familiares y amigos para dar la bienvenida al 2026, informó la agencia de noticias PTI.

Desde tempranas horas de la mañana se vio a familias con niños, grupos de jóvenes y turistas dirigirse a la Vista Central para pasar un rato cerca del icónico monumento. Varios visitantes dieron tranquilos paseos en coche por el sendero Kartavya antes de detenerse cerca de la Puerta de la India, mientras que otros caminaron por el bulevar, tomaron fotografías y se relajaron en el césped, sumergiéndose en el ambiente festivo.

El aumento de visitantes provocó congestión en las carreteras adyacentes y aumentó la presión sobre los servicios de transporte público en el centro. DelhiInformó el PTI.

Un viajero dijo que la estación de Metro de la Secretaría Central fue testigo de una gran afluencia cuando un gran número de personas utilizaron el Metro para llegar a la Puerta de la India y áreas cercanas.

“Había una gran aglomeración en la estación ya que mucha gente se dirigía hacia Puerta de la India para celebrar el Año Nuevo”, afirmó el viajero.

Sudhir, residente de Gurgaon, dijo que había venido a la estación de metro de la Secretaría Central para trabajar, pero se encontró con una multitud masiva que se dirigía hacia la Puerta de la India, lo que lo obligó a esperar más de 10 minutos en una cola para escanear su boleto.

«Vine aquí por trabajo, pero la estación estaba muy llena de gente que se dirigía hacia la Puerta de la India. Me llevó más de 10 minutos entrar», dijo a PTI.

Devashish, que visitó la Puerta de la India con su familia, dijo que la zona estaba muy concurrida, aunque se vio a personal policial tratando de controlar la situación.

Visitantes «A pesar del gran número de personas presentes, los vehículos estaban correctamente guiados y el movimiento estaba regulado», añadió.

Otra viajera, Fátima, dijo que viajaba desde Shahdara con sus hijos para hacer un picnic, pero que se encontraba abarrotada en Kashmere Gate. “Había una gran multitud y tuve que esperar más de 10 minutos para abordar el Metro debido a las prisas”, dijo.

Un oficial de policía dijo que se había desplegado personal adicional en y alrededor del área de la Puerta de la India para mantener la ley y el orden y garantizar el movimiento fluido de personas y vehículos.

«Hemos desplegado personal policial adicional en y alrededor del área de la Puerta de la India para mantener la ley y el orden y garantizar el movimiento fluido de personas y vehículos. El personal policial solicita a los visitantes que sigan las reglas de tránsito, crucen las calles de manera segura, estacionen los vehículos solo en lugares designados y cooperen con la policía. También les deseamos a todos un muy feliz Año Nuevo», dijo el oficial.

Policía Se vio al personal regulando el tráfico y guiando a los peatones mientras las celebraciones continuaban durante el día.

Muchas personas también se habían reunido cerca del monumento a última hora de la víspera de Año Nuevo para marcar el final de 2025, y las celebraciones continuaron después de la medianoche.

