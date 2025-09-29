Annisa Aziza a Tyna Dwi Jayanti exclamó la pintura, haciéndola relajada pero aún productiva

Yakarta, Viva – Se ve una atmósfera diferente en el evento SIPS and Strokes, una sesión creativa que combina el arte de pintar con la experiencia de probar la cola sin la cola.

Leer también: 5 artistas indonesios que lograron conquistar los corazones de los conglomerados



Tres figuras públicas, Annisa Aziza, Tyna Dwi Jayantie Ivanda Cherlin, atendiendo para animar el evento realizado por Mito Electronics con Bartega Studio y Silk Bistro. Desplácese para conocer la emoción, ¡vamos!

Los tres parecían entusiasmados por participar en las actividades de pintura en el lienzo mientras disfrutaban del plato de la cola sin el brebaje de juicio lento. Annisa Aziza dijo que estaba feliz de probar una nueva experiencia que ella pensó que era simple pero divertida.

Leer también: ¿Quién es Rama Datau que logró robar el corazón de Tyna Dwi Jayanti?



«Muy emocionante, puedes chatear, pintar y beber cóctelas frescas. Por lo tanto, es como sanar con amigos», dijo Annisa en su declaración, cita el lunes 29 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, Tyna Dwi Jayanti destacó cómo esta actividad podría ser una inspiración para agregar un toque creativo en la rutina diaria.

Leer también: Vaya a público, eche un vistazo al momento de Tyna Dwi Jayanti de vacaciones con Rama Datau en Italia



«A veces necesitamos actividades que lo hagan relajado pero aún productivo. Pintar mientras bebe jugo fresco es una combinación muy apropiada», dijo.

Ivanda Cherlin no estaba menos disfrutando en el momento. Consideró este evento para proporcionar espacio para la expresión mientras mantenía energía positiva.

«Puede ser libre de verter ideas a través del color, mientras se recarga con bebidas frescas. Por lo tanto, es más entusiasta», dijo.

Este evento está diseñado no solo como un lanzamiento de productos, sino también para mostrar cómo actividades simples como el jugo lento pueden integrarse en estilos de vida modernos llenos de creatividad.

Con un matiz relajado e interactivo, los sorbos y los golpes presenta con éxito una experiencia diferente, donde el arte y una sensación de reunión en un momento.

«A través de la serie de exprimidores lentos de Mito, queremos presentar más que un equipo de cocina. Presentamos una experiencia en la que las personas pueden disfrutar de la frescura y mantener el control total del gusto y la nutrición de acuerdo con sus preferencias. Esta es la esencia de Explora tu frescura«Dijo Natalia Peregrina, gerente de comunicación y activación de marketing de Mito Electronics.