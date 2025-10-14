Annie Hall, Something’s Gotta Give de Diane Keaton llegará a los cines AMC

Teatros AMC está lanzando “Annie Hall” de 1977 y “Something’s Gotta Give” de 2003 en 100 cines de todo el país en homenaje al fallecido Diana Keaton, Variedad ha confirmado. Las proyecciones tendrán una duración de una semana, a partir del viernes.

Keaton murió el 11 de octubre en Los Ángeles después de ser trasladada de urgencia desde su casa al hospital. El ganador del Oscar tenía 79 años.

«Annie Hall» le valió a Keaton su primera nominación al Oscar como mejor actriz en un papel principal. Protagonizada junto a su amante y colaborador creativo de toda la vida, Woody Allen, la película llegó a ser considerada una de las mejores de su carrera y una de las comedias más veneradas de todos los tiempos. La película sigue a Allen como Alvy Singer, quien, en una versión surrealista, examina su relación fallida con la cantante de club nocturno Annie Hall, interpretada por Keaton.

«Something’s Gotta Give», que le valió a Keaton su cuarta nominación al Oscar como actriz principal, fue un éxito de taquilla desde su estreno en 2003, recaudando 265 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 80 millones de dólares. Al igual que “Annie Hall”, la dirección de Nancy Meyers contó con un elenco de primer nivel y abordó el amor y las relaciones con una cadencia nostálgica y romántica. La película sigue a Jack Nicholson como Harry Sanborn, un mujeriego anciano que se enamora de la madre de su novia mucho más joven, interpretada por Keaton, mientras están de vacaciones juntos en los Hamptons.

Keaton también obtuvo nominaciones al Oscar como mejor actriz principal por sus papeles en “Reds” de 1982 y “Marvin’s Room” de 1997. Sus otros créditos notables incluyen “El Padrino”, “El padre de la novia” y “Baby Boom”.

Homenajes desde Hollywood se derramó el sábado tras la noticia de la muerte de Keaton. Allen rompió el silencio sobre su coprotagonista más querido en un ensayo del domingo por la noche publicado en The Free Press. el escribio«Es gramaticalmente incorrecto decir ‘más singular’, pero todas las reglas gramaticales, y supongo que cualquier otra cosa, quedan suspendidas cuando se habla de Diane Keaton. A diferencia de cualquier persona que el planeta haya experimentado o que es poco probable que vuelva a ver, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba».

meyers también rindió homenaje a su estrella en una publicación de Instagram el lunes. Junto con una foto de Keaton, el director nominado al Oscar escribió: «Como mujer, perdí a una amiga de casi 40 años; en momentos durante esos años, ella se sentía como una hermana porque compartimos muchas experiencias verdaderamente memorables. Como cineasta, he perdido una conexión con una actriz con la que uno sólo puede soñar».