Annemarie Jacir sobre cómo ‘Palestina 36’ conecta el pasado y el presente

Annemarie JacirEl drama “Palestina 36”, que reconstruye la en gran parte desconocida revuelta palestina contra el dominio colonial británico en 1936, es la definición misma de un proyecto apasionante para el director que siempre ha explorado la identidad palestina en sus películas. Pero nunca en un lienzo tan grande.

Su epopeya histórica particularmente oportuna sigue a un joven llamado Yusuf que se ve atrapado en la agitación política a medida que aumentan las tensiones en Jerusalén y en su aldea en medio de la represión británica provocada por la llegada de inmigrantes judíos que escapan del antisemitismo en Europa. El drama de múltiples capítulos presenta un elenco de alto perfil compuesto por Jeremy Irons como un comisionado colonial, Hiam Abbas (“Succession”), Liam Cunningham y Saleh Bakri (“The Teacher”).

Cuando estalló la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023, Jacir estaba a solo una semana de comenzar la fotografía principal de “Palestina 36” en Belén, donde nació. La producción quedó en suspenso y posteriormente comenzó en Jordania antes de regresar para rodar más en Palestina.

La película, que es la entrada oficial de Palestina a la carrera internacional de largometrajes de los Oscar, se estrenará en Oriente Medio en Arabia Saudita. Festival de Cine del Mar Rojo en Jeddah después de despegar desde Toronto y tocar en otros eventos importantes, incluido el Festival de Cine de Marrakech donde está más cerca.

“Palestine 36” será estrenada por Watermelon Pictures en EE. UU. a principios de 2026 promovida con una serie de conversaciones sostenidas por Mark Ruffalo, Diego Luna, Susan Sarandon, Riz Ahmed, Ava DuVernay, Mira Nair, Julie Delpy y Ramy Youssef.

Jacir –cuyos trabajos anteriores incluyen “Cuando te vi”, “Sal de este mar” y “Wajib” – habla con Variedad sobre su investigación para esta película y sus primeras impresiones al proyectarla para una audiencia estadounidense.

Sé que la película se basa en investigaciones y está arraigada en hechos históricos. Pero me pregunto sobre el personaje central de Khuloud, la luchadora periodista. ¿Está basada en una persona real?

Khaloud es una periodista bien educada y de clase alta durante este período, completamente inspirada por una serie de mujeres reales que trabajaban en Palestina, pero también en el Líbano y Egipto. Usaban nombres masculinos por dos razones. Uno, porque era algo menospreciado. [for a woman] ser periodista y querían que los tomaran en serio. Y la segunda razón es que escribían bajo un gobierno colonial que censuraba las noticias y era peligroso ser periodista. Lo cual, dicho sea de paso, sigue siendo así hoy en día.

Khuloud está casado con Amir, el rico editor de un periódico que pertenece a la Asociación Musulmana que, según sabemos, está en connivencia con una agencia judía llamada Comisión Sionista. ¿Cómo surgió eso?

Cuando comencé a investigar me encontré con esta mención de una Comisión Sionista para Asuntos Árabes y que estaban publicando artículos en periódicos en árabe para influir en la gente. Y yo estaba como, ¡guau! Eso es tan moderno. Eso es lo que hace la gente hoy. Empecé a investigar más. Los partidos nacionales palestinos tenían lo que se llamaba asociaciones cristianas musulmanas que trabajaban por la independencia. Luego descubrí que los sionistas fundaron una Asociación Musulmana para romper esa solidaridad. Dividir y conquistar ha sido realmente la forma que durante cientos de años ha funcionado en todo el mundo.

La película muestra el faccionalismo dentro de los palestinos. ¿Ves eso también como algo relevante hoy?

Absolutamente. Todavía vemos ese tipo de cosas sucediendo. lo que tenemos hoy [the Israeli -Palestinian conflict] No es un conflicto religioso. La gente quiere convertirse en un conflicto religioso diciendo: «Oh, judíos y musulmanes han estado luchando durante miles de años. Pero no es un conflicto religioso. Y la gente juega con eso. Lo encuentro realmente interesante porque incluso ahora los israelíes están tratando con todas sus fuerzas de continuar esa historia de dividir y conquistar. Comenzaron con la comunidad drusa. La comunidad drusa es parte de nosotros, son parte de nuestra comunidad. Pero han estado poniendo a los drusos en el ejército. Poniéndolos en las fronteras. Dejándolos hacer el Trabajo duro. Se trata de intentar separar a un pueblo.

En cuanto a sus fuentes históricas, he leído que una de ellas es el libro “La Guerra de los Cien Años contra Palestina” del profesor Rashid Khalid de la Universidad de Columbia. ¿Has estado en contacto con él? ¿Ha visto la película?

También había libros de muchas otras personas, incluido uno de Tom Segev. [a columnist for Israeli newspaper “Ha’aretz”]otro por [Israeli historian] Ilán Pappé. Y otros. Khalid aún no ha visto la película. Estoy esperando que lo vea. Pero otros historiadores que lo han visto cuyas obras son muy influyentes para mí. Charles Anderson, un historiador que escribe mucho sobre ese período, vio la película y escribió una hermosa respuesta. Lo mismo ocurre con [Oxford University historian] Avi Shlaim, que vio la película. Esa es una de las cosas que me pone nervioso, ¿sabes? Está el público y luego están los académicos y los historiadores. ¿Qué van a decir? Es como: no me importan las críticas, me importan estos tipos.

Se ha escrito mucho sobre el hecho de que usted estaba en preparación cuando los acontecimientos del 7 de octubre le obligaron a trasladarse de Palestina a Jordania. En pocas palabras: ¿cómo fue filmar esta película sobre las raíces del conflicto justo cuando éste escalaba a un nivel sin precedentes?

Había algo realmente loco en ello y emocionalmente muy difícil. Porque, ya sabes, estábamos haciendo esta película sobre este período violento, este período crítico. Pero la violencia que nos rodeaba era mucho peor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Siempre pensamos que hemos vivido un momento oscuro de la historia, y luego nos encontramos viviendo uno aún más oscuro.

Aunque la película es desde la perspectiva palestina, se entrelazan imágenes de archivo que muestran imágenes reales de refugiados judíos que huyen de la persecución en Europa. Háblame de esa elección.

Esa fue una elección importante para mí porque no tenemos personajes judíos en la película, pero creo que es crucial ver el trasfondo de lo que estaba pasando. Quería centrarme en los británicos. [colonialists] y su complicidad en el conflicto. Pero también sobre el hecho de que, para mí, Palestina es uno de los lugares del mundo con mayor mezcla étnica y religiosa. Los armenios huyeron del genocidio otomano y llegaron a Palestina, y son parte de nuestra comunidad. Los circasianos llegaron a Palestina. Los bosnios llegaron a Palestina. Hay un pueblo en Palestina fundado por bosnios. El pueblo judío huyó de Europa. Huyeron del fascismo y del nazismo y vinieron en busca de seguridad. Posteriormente fueron utilizados para un proyecto político. Pero quería mostrarles a las personas en esos barcos que llegaban porque éramos un país –no quiero decir que éramos perfectos o que éramos ángeles– sino que éramos un país del que mucha gente ha estado entrando y saliendo durante miles y miles de años. Del Este, del Oeste. Algunos como conquistadores, otros como cruzados. Algunos como peregrinos religiosos. Hay una comunidad nigeriana que vino como peregrinos religiosos. Eso es lo que somos. Y quería señalar con la cabeza el hecho de que el fascismo que estaba ocurriendo en Europa no éramos nosotros. Vinieron por seguridad.

La película acaba de proyectarse durante una semana como adelanto en los cines de EE. UU. antes de su lanzamiento más sustancial a principios del próximo año. ¿Qué piensas acerca de llevarlo al público estadounidense en el clima actual?

Nunca pensé que habría una empresa de distribución palestina en los EE.UU. Entonces, cuando Watermelon Pictures se acercó a nosotros pensé: ¡el mundo realmente está cambiando! Estados Unidos es el único lugar donde siempre he luchado por conseguir distribución. Entonces es interesante. He estado en los EE. UU. un par de veces para estas proyecciones de los Oscar o proyecciones en festivales. Es realmente interesante porque, en primer lugar, estoy mirando al público y hay un grupo de jóvenes de 18 años. Son como progresistas de la vieja escuela y todos tienen 18 años. Y segundo, siempre estoy esperando que suceda algo agresivo, porque así era antes. Una vez alguien me escupió en una proyección. Usted sabe que las voces palestinas pueden provocar locura en algunas personas. Y no voy a permitir que nada de eso suceda. No he vivido en Estados Unidos desde hace como 25 años. Pero siento que algo está pasando. El clima es realmente malo. Pero también ha sucedido algo mejor. Creo que la gente está abierta.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.