Anne Sweeney revisa el histórico acuerdo de licencia de iPod entre Disney y Apple

El 12 de octubre de 2005, Manzana y disney sorprendió al mundo de los medios con un acuerdo sin precedentes hacer que la programación de televisión en horario estelar esté disponible en dispositivos móviles para compra digital sin necesidad de antenas o suscripción multicanal para verla.

Veinte años después, el ex copresidente de Disney Media Networks Anne Sweeney recuerda el pacto en el que contribuyó decisivamente a cerrar con un ojo atento al impacto sísmico que tuvo en los diferentes componentes de la industria que nunca lo vieron venir.

Anne Sweeney en octubre de 2005, cuando era presidenta de ABC/Disney Television Networks (Foto de Mat Szwajkos/Getty Images) Imágenes falsas

«Decir que hubo muchas conversaciones difíciles después del anuncio es quedarse corto», dijo en una entrevista para conmemorar el aniversario del acuerdo innovador en el último episodio de Variedad‘s «Estrictamente negocios» podcast. «Esto literalmente inclinó nuestro mundo mediático sobre su eje».

Sweeney relata sus extensas negociaciones secretas con el director ejecutivo de Apple, Steve Jobs, que dieron como resultado que series de gran audiencia como “Mujeres desesperadas” y “Perdidos” estuvieran disponibles para su visualización a 1,99 dólares por episodio la noche después de su emisión en ABC a través de la primera versión del iPod con pantallas de video. Básicamente, el acuerdo abrió un camino hacia un futuro de transmisión que aún no se había desarrollado a través de Netflix, que en el momento del acuerdo con Apple todavía estaba completamente centrado en el envío de películas en DVD por correo.

Como si no fuera lo suficientemente difícil elaborar un contrato sin precedentes con Apple, una compañía con la que el entonces CEO de Disney, Bob Iger, apenas había comenzado a reparar una relación que había sido tensa bajo la administración anterior, Sweeney también tuvo un conjunto separado de desafíos que afrontar después del anuncio del acuerdo. Las estaciones de televisión locales y los distribuidores de televisión de pago fueron sólo algunas de las partes que le plantearon difíciles cuestiones legales sobre una nueva alianza que tenía que defender.

Y luego estaba el gratificante desafío de tratar directamente con Jobs, quien murió hace 14 años este mes. Recordó un punto particular de las negociaciones que provocó una respuesta de él que fue alarmante pero, en última instancia, reveladora.

“Cuando se lo puse delante de Steve, se volvió nuclear”, recordó. «Él dijo: ‘¿Por qué iba a hacer eso? Esa no es la forma en que operamos’. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que unirnos de una nueva manera. No se trataba simplemente de poner nuestros programas en el iPod de vídeo, sino de crear una plantilla para el futuro”.

Durante su tiempo en Disney, Sweeney presidió una amplia cartera de unidades de negocios que incluyen transmisión, cable, estudios, noticias, deportes y otros activos. Ella dejó Disney en 2015 y actualmente forma parte de la junta directiva de varias empresas, incluidas Netflix y Lego.

(En la foto superior: Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, mientras presentaba el innovador pacto de licencia entre Disney y Apple para el iPod de vídeo el 12 de octubre de 2005, en San José, California).