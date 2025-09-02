Anne Hathaway confronta a Paparazzi en ‘Devil Wears Prada 2’ Set: Relájate

Anne Hathaway fue visto en un video compartido por la revista People confrontando paparazzi en el set de «El diablo viste prada 2. » La tan esperada secuela ha estado filmando en varios lugares de la ciudad de Nueva York desde julio. a mucho frenesí de los fanáticos. Paparazzi ha pulido el set en los días de disparo para capturar vislumbres de personajes que regresan y sus nuevas opciones de moda. Hathaway parecía protector en un reciente día de filmación que incluía actores infantiles.

«Ustedes tienen que relajarse», dijo Hathaway a Paparazzi. «Hay niños en el set hoy. ¿Todos saben que hay niños en el set? Entonces, todos se relajarán, y vamos a tener un día muy agradable porque tenemos hijos aquí. Gracias».

Hathaway regresa en «The Devil Wears Prada 2» como Andy Sachs, quien en la película original fue una aspirante a periodista y asistente personal de la despiadada editora de la revista de moda Miranda Priestly (Meryl Streep). Los detalles de la trama para la secuela permanecen en secreto. Hathaway y Streep regresan junto a los miembros originales del elenco Emily Blunt y Stanley Tucci, además de Tracie Thoms como la mejor amiga de Andy, Lily y Tibor Feldman como presidente de la compañía matriz de la revista. También de nuevo el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna.

Según los informes, la secuela sigue a Miranda mientras navega por su carrera en medio del declive de la publicación de revistas. Se enfrenta al personaje de Blunt, su asistente de una sola vez que ahora es una ejecutiva de lujo de alta potencia con dólares publicitarios que Miranda necesita desesperadamente.

Los nuevos miembros del elenco de «The Devil Wears Prada 2» incluyen a Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, así como a Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak y Pauline Chalamet en papeles no revelados.

«The Devil Wears Prada 2» se abrirá los cines el 1 de mayo de 2026, de los estudios del siglo XX y Disney.