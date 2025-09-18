Anna Wintour habla de que se encuentran con Trump, ‘Devil Wears Prada 2, Vogue World

A principios de este verano, Anna Wintour renunció a su papel de editora en jefe de Moda. Pero todavía está llamando a las tomas en Conde Nast como directora de contenido, supervisando todas las revistas de editoriales históricas (excepto el neoyorquino). Mientras hablamos, Wintour ha estado trabajando detrás de escena para organizar su conferencia anual de otoño conocida como Vogue World, ambientada en Los Ángeles para su cuarta edición.

Y Wintour, que cumple 76 años el próximo mes, ha estado tratando de mantener a flote el negocio de la revista. La intriga sobre el trabajo interno de Condé Nast ha sido alta en los últimos meses. Su sucesor en Vogue, Chloe Malle, hizo olas cuando dijo que la revista de moda podría estar imprimiendo menos que mensualmente. Y su nombramiento de Mark Guiducci, un ex empleado de Vogue, como el nuevo jefe de Feria de Vanidad Controversia de Creatd (numerosos informes sugirieron que el jugador de 36 años consiguió el trabajo como resultado de una amistad con la hija de Wintour).

Durante el verano, Wintour también visitó la Casa Blanca dos veces para abogar por los aranceles más bajos sobre la moda, una admisión que elevará las cejas, dado el comentario de Wintour en 2018 de que el presidente nunca volvería a ser bienvenido en la Gala Met anual. Pero como muchos en los medios de comunicación, la oposición del Bundler Democrático a Trump se ha suavizado observablemente desde que comenzó su segundo mandato.

A pesar de todo, Wintour sigue siendo la cara del imperio editorial, y aún aparece en público con sus lentes exclusivos. Ella los usó en una conversación de zoom de 21 minutos con Variedad (dándonos un minuto extra sobre el tiempo asignado), presentando nuestras preguntas mientras miraba su teléfono con tazas incesantemente.

Volver a Vogue World, el evento en vivo, que tiene lugar en Paramount Pictures Lot, combinará a algunos de los diseñadores de disfraces más grandes de Hollywood con casas de moda. Los emparejamientos incluyen Colleen Atwood con Alexander McQueen, Milena Canonero con Louis Vuitton, Ruth Carter con Balmain, Catherine Martin con Miu Miu, Arianne Phillips con Marc Jacobs, Sandy Powell con Valentino y Jacqueline West con Alaïa. Todos los ingresos del evento beneficiarán a las víctimas de los devastadores incendios forestales de Los Ángeles, a través del Fondo de la Comunidad de Entretenimiento.

Aquí, los platos de Wintour sobre el cine y el matrimonio de la moda, el pensamiento detrás de sus planes de sucesión y una pequeña secuela llamada «El diablo Wears Prada 2»

¿Por qué Hollywood para la próxima edición de Vogue World?

Estábamos muy claros en nuestras mentes que queríamos ir a Hollywood a continuación y ayudar a una comunidad impactada por Covid y [the 2023 labor] Huelgas.

Estás combinando diseñadores de disfraces de cine veteranos con casas de moda icónicas. ¿Qué tono estás tratando de atacar?

No estamos sugiriendo por un minuto que este mundo de Vogue será un intento nostálgico de traer de vuelta a un viejo Hollywood, es para resaltar el increíble trabajo que sale de Hollywood ahora y cómo necesita evolucionar y modernizarse. Si bien los incendios forestales ocurrieron después de elegir la ubicación, el impulso fue aún más urgente e importante para nosotros después. Estamos agradecidos de contar con el apoyo del gobernador Newsom, y David Ellison en Paramount ha sido notablemente solidario y un placer trabajar con el que trabajar.

Muchos de los trabajadores de rango de Hollywood necesitan este tipo de atención en este momento, especialmente con la producción fugitiva.

Estamos pasando por un tiempo extraordinario de cambio en la industria de la moda y en la industria del cine. Reconocemos eso y queremos ayudar a avanzar. Especialmente para los diseñadores de disfraces, a quienes daremos un reconocimiento muy especial durante este espectáculo.

Hablando de un cambio tremendo, muchas personas notaron su reciente visita a la Casa Blanca para hablar sobre Tarrifs. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión?

He estado dos veces. El presidente, el vicepresidente y el jefe de gabinete estaban increíblemente abiertos a todo lo que estábamos hablando. La industria de la moda en sí ya está altamente arancelada en 12.5%, por lo que cualquier cosa además sería apilarse. Estamos buscando claridad y mirando una realidad donde las pequeñas empresas: los aranceles pueden ascender tanto como su nómina. El presidente habla mucho sobre lo importantes que son la creatividad de Estados Unidos y las tradiciones estadounidenses, particularmente cuando miramos hacia el 250 aniversario de [the country]. ¿Cómo podemos apoyar la creatividad y los diseñadores que quieren hacer cosas en Estados Unidos? Con tarifas tan altas, se volverá cada vez más difícil hacerlo.

El presidente no es ajeno al arte del acuerdo, ¿trató de intercambiar una portada de moda para alguien de su familia?

Eso no surgió.

Hemos visto algunos grandes cambios en Conde Nast en las últimas semanas de la semana, como Chloe Malle fue nombrada directora editorial en Vogue. ¿Qué significa «retroceder» del día a día en Vogue para usted, y crees que pasarás de extendidos períodos de tiempo fuera de Nueva York?

Ya estoy en Europa, y estoy visitando el Medio Oriente dos veces. Recientemente recuperamos nuestras licencias en Dubai, y tuvimos lanzamientos increíblemente exitosos de cuatro títulos allí: Conde Nast Traveler, Architectural Digest, Vogue y GQ. Cuando me uní a Conde Nast, éramos una compañía de medios de publicación impresa. Ahora, observamos el contenido desde tantas direcciones diferentes: digital, video o incluso desde una perspectiva cinematográfica. Nuestros títulos tienen estudios individuales. Nuestros principales eventos: el Vanity Fair Oscar Party, The Met y Vogue World, los planeamos no solo para nuestra empresa estadounidense sino también para nuestros colaboradores globales. Y, obviamente, ser un mentor y un apoyo para editores más nuevos como Chloe y Mark Guiducci en Vanity Fair. Tenemos un nuevo editor increíble en Londres, Talib Choudhry en House and Garden. Mi enfoque es trabajar con el increíble talento que tenemos en todo el mundo.

La edición de Vanity Fair es un trabajo importante en Hollywood. ¿Cómo crees que Mark está haciendo hasta ahora?

Creo que tienes que darle un minuto, pero él realmente se está centrando en encontrar nuevas voces. Verá que su visión comienza a afianzarse en noviembre-diciembre para la temporada de premios. Estoy muy impresionado con lo que está pensando, es una persona muy colaborativa y su equipo está emocionado y feliz de trabajar con él.

¿Cuándo conociste a Mark?

Su primer trabajo fue en Vanity Fair. No estoy seguro de si lo conocí allí, pero ciertamente lo contraté en Vogue muy poco después. Ha estado trabajando conmigo muy de cerca. Cuando estaba hablando con él sobre el puesto en Vanity Fair, una vez que decidimos darle el trabajo, le dije: «Mark, haz este trabajo pero tienes que ser mi compañero mundial de Vogue hasta el último momento posible!» Estoy encantado de tenerlo.

Algunos han notado que el título de «Editor en Jefe» está pasando de moda. Estás usando «Director Editorial» ahora. ¿Cuál es el pensamiento detrás de esa elección?

Se trata de cambiar y encontrar títulos que representan lo que realmente hacen las personas en esas posiciones. Nuestro pensamiento fue «editor en jefe» representó un cierto tiempo. Todos nuestros editores, donde quiera que estén en el mundo, tienen sus nombres en el centro de un gran círculo con todos estos radios. El trabajo ahora se trata de construir la comunidad a través de contenido en social, video, cine, eventos, filantropía e impresión. Para Vogue, la impresión es nuestra pista. Puede que no llegue al público más grande como lo hacemos con la transmisión en vivo para Vogue World, pero lo mostramos a un mundo contenido y luego lo llevamos al mundo a través de diferentes plataformas.

«The Devil Wears Prada 2» está actualmente en producción. ¿Alguna vez imaginaste, hace 20 años, esta película se convertiría en lo que tiene?

Estoy seguro del hecho de que entiendo que todos están muy entusiasmados con el guión. Es un maravilloso homenaje a Meryl [Streep]Ana [Hathaway]Emily [Blunt] y Stanley [Tucci]. Todos han regresado con grandes sonrisas en sus caras. Pero esto también representa lo importante que es el mundo de la moda, y no solo para Hollywood. Estuve en el US Open recientemente, viendo a un jugador de tenis salir a Arthur Ashe y le estaban poniendo bolas de tenis plateadas en el cabello. El mundo entero entiende cómo la moda representa la personalidad y el carácter, la individualidad y la creatividad, y ¿qué tan maravilloso es eso? Estoy encantado de que la película regrese, pero estoy especialmente emocionado porque muestra cuán resonante es para todas las partes de nuestras diferentes comunidades.

¿Alguna posibilidad de que te hayan acumulado para un cameo en la secuela?

Bueno, tendrás que preguntarle a Meryl eso.

Cuando fuiste nombrado editor en jefe de Vogue en 1988, estabas por delante de la curva para comprender la importancia entre las celebridades, Hollywood y la moda. ¿Cómo se manifiesta hoy?

Fue una lectura muy conmovedora de todos estos extraordinarios tributos a Giorgio Armani y recordando cómo fue uno de los primeros en comprender la importancia de este matrimonio entre el cine y la moda, y cómo se influyen entre sí. Hoy, miramos a diseñadores como Anthony Vaccarello, que está tan bien con Saint Laurent Productions, basándose en un trabajo como Baz y Chanel o Nicolas Ghesquière de Louis Vuitton con Emma Stone. Apoyamos y admiramos mutuamente. La moda no existe en un silo. Lo que sale en la pista está influenciado por tantos factores diferentes, y yo diría que lo más importante es la película.