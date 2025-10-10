Anna Sawai y Aimee Lou Wood rodeando a Yoko Ono y Pattie Boyd

Estrella «Shogun» Anna Sawai y la fuga de “El loto blanco” Aimee Lou Madera están dando vueltas sobre los papeles de Yoko Ono y Pattie Boyd en la próxima película de cuatro partes “Beatles” película biográfica del director Sam Mendes, Variedad ha confirmado.

Ono, artista y cantautora, es la viuda de John Lennon y una de sus mayores influencias creativas. Sawai protagonizaría junto a Harrison Dickinson como Lennon, quien estuvo casado con Ono desde 1969 hasta su muerte en 1980. Lennon fue asesinado a tiros por un fan trastornado afuera de su edificio de apartamentos en el Upper West Side, el Dakota.

Boyd, una modelo, conoció a George Harrison (que será interpretado por Joseph Quinn) cuando tenía 19 años en el set de la película de los Beatles de 1964 «A Hard Day’s Night», y se convirtió en una sensación por derecho propio en el Londres de los años 60. Se casaron en 1966; Después de que los Beatles se separaron en 1970, su matrimonio comenzó a deteriorarse y finalmente se divorciaron en 1977. Posteriormente, ella estuvo casada con Eric Clapton de 1979 a 1989. El 10 de octubre, ella al corriente en las redes sociales que la perspectiva de que Wood la interpretara era una “gran noticia” y que estaba “esperando (esperando) conocer” al actor “en algún momento en el futuro”.

Sin embargo, los acuerdos para Sawai y Wood no están firmados y no es seguro que se firmen.

En cuanto al resto de los Fab Four, Paul Mescal interpretará a Paul McCartney y Barry Keoghan interpretará a Ringo Starr. Saoirse Ronan ha sido echado como la primera esposa de McCartney, Linda, quien también actuó en su banda post-Beatles, Wings; Mia McKenna-Bruce es listo para jugar La primera esposa de Starr, Maureen Starkey.

Mendes está haciendo cuatro películas distintas, una desde el punto de vista de cada miembro de los Beatles. Se cruzarán para capturar el improbable viaje de la banda desde Liverpool al centro de la cultura global, que condujo a su ruptura en 1970. En otras palabras, el lema es “Cada hombre tiene su propia historia, pero juntos son legendarios”. Las cuatro entregas debutarán en la pantalla grande en abril de 2028 en lo que Sony Pictures llama la “primera experiencia teatral de atracones”. El cronograma exacto de lanzamiento no está claro.

McCartney, Starr y las familias de los fallecidos Lennon y Harrison han concedido los derechos musicales y de la historia de vida completa de las películas con guión, lo que las convierte en las primeras películas autorizadas por la banda.

«Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine», dijo Mendes cuando se inició el proyecto. anunciado a principios de 2025.

Sawai, de 33 años, saltó a la fama en Japón como cantante del grupo femenino Faky antes de darse a conocer internacionalmente con la serie “Pachinko” de Apple TV+. Obtuvo un Emmy por la serie «Shogun», lo que la convirtió en la primera actriz japonesa en ganar como actriz principal. Sawai también aparecerá en pantalla en la película sobre atracos del director David Leitch “How to Rob a Bank” y en el drama criminal dirigido por Jeremy Allen White y Austin Butler “Enemies”.

Wood, de 31 años, protagonizó por primera vez la comedia dramática para adolescentes de Netflix “Sex Education” durante cuatro temporadas de 2019 a 2023. También apareció junto a Bill Nighy en la película de 2022 “Living” y obtuvo su primera nominación al Emmy en 2025 por su papel en la tercera temporada de “The White Lotus” de HBO.

Alex Ritman contribuyó a este informe.