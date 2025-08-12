‘Anna Pigeon’ emite Paulina Alexis y Tricia Helfer en EE. UU. Mystery

El próximo drama misterioso de USA Network «Anna Pigeon» ha agregado Paulina Alexis y Tricia ayudante al elenco.

La serie, basada en las novelas de Nevada Barr, sigue a Anna Pigeon, una neoyorquina que se mueve fuera de la ciudad después de una devastadora pérdida personal cambia la trayectoria de su vida. Ahora trabajando para superar a sus demonios como Park Ranger trabajando en el vasto desierto estadounidense, Anna se encuentra envuelta en una serie de crímenes que no tiene más remedio que resolver.

La alumna de «Chicago PD», Tracy Spiridakos, interpretará al personaje principal, unido por el reparto Ronnie Rowe Jr., Manuel Rodríguez-Saenz, Cooper Levy y Ryan Northcott. Alexis interpretará a Zoey Bear Child, un joven guardabosques que entra en el suyo que considera a Anna una mentora. Helfer interpretará a Molly Pigeon, la hermana mayor de Anna y un psiquiatra que trabaja en Nueva York.

Alexis «Wagiya Cizhan» (Young Eagle) es mejor conocido por su papel de Willie Jack en los «perros de reserva» de FX. Ella es una actora de cine y televisión en ascenso, y miembro de la Nación Alexis Nakota Sioux en Territorio de Tratados Seis en Alberta, Canadá. Ella está representada por Darryl Mork Talent Management y Group Independent Artist Group.

Helfer es un actor canadiense mejor conocido por interpretar a Cylon «Number Six» en «Battlestar Galactica» de Syfy. Sus otros créditos de actuación incluyen la próxima película «Primitive War», «Bombshell», «Van Helsing», «Ascension», «Dark Blue» y «Killer Women». Ella es representada por Gilbertson Entertainment y Gersh.

Morwyn Brebner sirve como showrunner de «Anna Pigeon», y Lea Thompson dirige. Ellos ejecutivos de productos junto a Todd Berger, Brett Burlock, Sonia Hosko, Julie Di Cresce, Peter Emerson, Gordon Gilbertson, Tom Cox y Jordy Randall. Leslie Cowan es productora.

«Anna Pigeon» es producida por Cineflix Studios, Diciembre Films y Seven24 Films.