Anna Kendrick y JK Simmons protagonizarán el thriller político ‘Embassy’

Anna Kendrick y JK Simmons están listos para protagonizar la serie de suspenso geopolítico “Embassy”. AGC Televisión distribuirá la serie y la presentará a compradores internacionales en mipcom.

Cuando mercenarios armados asaltan la embajada de Estados Unidos en Londres, Layla (Kendrick), una astuta e ingeniosa diplomática estadounidense, se enfrenta a una elección imposible: proteger al embajador de Estados Unidos (Simmons) o seguir sus órdenes de exfiltrar un activo de alto valor que se encuentra retenido en la embajada. A medida que se desarrolla una conspiración más grande, Layla debe confiar en sus instintos (y en la ayuda renuente de su ex prometido, un soldado británico del SAS) en las tensas horas previas a la extracción.

La serie está creada y escrita por Rom Lotan, dirigida por John Strickland (“Bodyguard”, “Line of Duty”, “The Flight Attendant”). La producción comenzará en febrero de 2026 en Londres y Colonia.

Ascendente Fox y Turbine Studios producen con financiamiento manejado por AGC Television, el brazo de producción y distribución de televisión de AGC Studios de Stuart Ford.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Lotan, Strickland, Hester Ruoff, Bart Ruspoli y Matt Mitchell de Ascendente Fox, Daniel Hetzer, Jakob Neuhausser, Justin Thomson y David Tanner de Turbine, y Ford, Lourdes Diaz y Miguel A. Palos Jr de AGC.

Kendrick protagonizará junto a Seth Rogan la comedia «Babies». La película, escrita y dirigida por Lauren Miller Rogan, comienza a filmarse en Los Ángeles este noviembre. Próximamente se podrá ver a Kendrick junto a Adam Driver y Daniel Kaluuya en el primer largometraje sin título como director de Chris Rock para A24.

Simmons aparecerá próximamente en “The Westies”, “The Prince”, “Reyjavik” y “Heart of the Beast”.