Anna Gunn Repise ‘Breaking Bad’ papel en el comercial de Emmys

La infame línea de «decir mi nombre» de Walter White obtiene un renacimiento menos siniestro en un nuevo comercial que debutó durante La transmisión de Emmys de CBS el domingo por la noche.

En un lugar de 46 segundos para la marca de bebidas AmapolaAnna Gunn repite su papel como la esposa de White Skyler, deambulando por el suburbio reconocible del programa, Estuco Nuevo México en casa antes de tomar una lata de Refrescos prebióticos de Popwell desde la nevera.

«Confía en mí, cocinar conduce a cosas malas», dice, asintiendo con la cabeza a la vida secreta de White como un despiadado rey de la droga que usa su genio de química para cocinar metanfetamina. Sin embargo, en el comercial, Skyler se refiere a los refrescos que «cocinan el sabor de sus ingredientes». Popwell, en comparación, está elaborado en frío y está hecho de vitaminas y prebióticos.

«Así que se rompa de esos otros refrescos y sus cocineros», ella introduce la cámara, amenazadoramente. “Diga su nombre … ¡Popwell!

«Say My Name» es una de las líneas más icónicas que White ofrece en «Breaking Bad». En la temporada 5, episodio 7, se enfrenta a los distribuidores rivales que dudan de su poder. En lugar de negociar humildemente, afirma su dominio al exigir que digan su nombre. Uno de los hombres dice: «Eres Heisenberg». Walt responde: «Eres maldito».

«Hay algo tan refrescante en una marca que está haciendo algo diferente», dice Gunn. Variedad sobre Popwell. «Sé por mi vida televisiva anterior que la cocina puede conducir a cosas malas. Entonces, me encanta que Popwell lo mantenga genial, ¡literalmente!»

