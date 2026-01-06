Anjula Acharia lanza 5 Junction Management y firma a Rhea Raj

Anjula Acharia está profundizando su asociación con Música Warner Group, lanzando una nueva entidad gestora bajo el 5 cruce paraguas menos de un año después de establecer la etiqueta.

5 Junction Management marca una expansión de la relación de Acharia con Warner Music, que comenzó en abril de 2025 con la lanzamiento de la etiqueta 5 Junction. La nueva división de gestión ha contratado al artista pop indio-estadounidense. Rea Raj como su primer cliente, posicionando al artista nativo digital de 25 años como un caso de prueba para el modelo de desarrollo de artistas multiculturales y multiverticales de Acharia.

«5 Junction Management representa el talento musical con una mentalidad global: artistas centrados en la escala, la expansión transfronteriza y la construcción de negocios duraderos», dice Acharia. «A-Series Management también está ampliando esa visión a talentos no musicales con la misma ambición a largo plazo».

Acharia se está asociando con Jurgen Grebner, un veterano ejecutivo de A&R que pasó 20 años en Interscope Records, donde ambos colaboraron anteriormente en proyectos que incluyen la banda sonora de “Slumdog Millionaire”, la expansión de Lady Gaga en el sur de Asia y campañas para 50 Cent y otros artistas.

El fichaje de Raj marca una apuesta estratégica por un artista que ha conseguido un importante impulso de forma independiente a través de plataformas digitales. El cantautor completó recientemente una gira con entradas agotadas por todo Estados Unidos y ha cultivado una base de fans dedicada principalmente a través de TikTok y otros canales de redes sociales.

«Lo realmente interesante de Rhea fue el verdadero y profundo fandom que ella misma construyó», dice Acharia.

Acharia asistió al reciente espectáculo de Raj en la ciudad de Nueva York y describió un lugar lleno donde el público femenino, predominantemente joven, conocía cada letra. «Lo que veo en ella es que el producto se adapta al mercado», explica. «Ella sabe lo que quiere su público y se lo ofrece. Es muy creativa. Diseña todos sus propios disfraces. Ha diseñado su apariencia».

La comparación que hace Acharia es con Lady Gaga en sus primeros días, antes de que la maquinaria de las grandes discográficas moldeara su imagen. «Cuando conocí a Lady Gaga por primera vez, ella habló sobre su mundo, y cuando conocí a Rhea por primera vez, habló sobre la construcción del mundo», dice Acharia. «Ella hablaba de su imagen y de cómo quería escalarla, del mundo que quería crear y de cómo quería escalarlo».

Para Raj, la asociación aborda lo que ella considera un potencial sin explotar en la representación de la cultura del sur de Asia en el escenario pop mundial. «Estoy entusiasmada con las infinitas posibilidades de mi trayectoria como estrella del pop indio-estadounidense y los techos de cristal que romperemos juntos», dice. «Creo que el mundo no se cansa de conocer la cultura del sur de Asia a través de nuestra música, moda y arte. Realmente parece que ha llegado el momento de tomar el control».

La conexión entre artista y manager tiene una historia de una década. La madre de Raj se acercó a Acharia hace 10 años, cuando Raj, recién salida de “American Idol” a los 15 años, comenzaba su carrera. “Ahora es un destino que trabajemos juntos”, dice Raj. «Nos alineamos instantáneamente con mi visión de convertirnos en un nombre global y lograr un impacto cultural duradero. Nuestros planes para el próximo año son importantes».

Raj, que se describe a sí misma como su propia directora creativa, enfatiza la importancia de construir un mundo artístico cohesivo. «La construcción de mundos es extremadamente importante para mí, desde mis imágenes hasta mi moda y mis colaboraciones», dice. «Es lo que conecta mi música con mi historia, mis fans y mi mensaje de empoderamiento y autoexpresión sin complejos».

Acharia aporta un enfoque multifacético moldeado por su experiencia en capital de riesgo, tecnología de consumo y asociaciones de marcas. Como manager de Priyanka Chopra Jonas durante gran parte de las últimas dos décadas, negoció importantes acuerdos con Bulgari y Johnnie Walker mientras desarrollaba la carrera del actor en Bollywood, Hollywood y el streaming.

«Mi experiencia se ha centrado en gran medida en la gestión de artistas y en analizar todo, desde inversiones hasta oportunidades de creación de empresas, marcas, televisión, películas y streaming», dice.

La empresa de gestión no se limita a los artistas del sur de Asia, a pesar del historial de Acharia en la construcción de puentes interculturales.

La empresa actual de Acharia se basa en ambiciones que se remontan a DesiHits, su plataforma digital lanzada en 2006 y financiada por el ejecutivo musical Jimmy Iovine a través de Interscope Records. La plataforma tenía como objetivo fusionar las culturas pop del sur de Asia y occidental. «Era totalmente como un modelo de ingresos por publicidad», dice. «Tuvimos que ir a diferentes mercados para obtener ingresos. No teníamos suficiente tráfico en Estados Unidos para justificar un acuerdo publicitario para ese país. No teníamos suficiente tráfico en Inglaterra. Estaba tan aislado, era tan geográfico, y las cosas son muy diferentes ahora».

Dos semanas después de invertir, Iovine entregó un mensaje duro pero profético durante el desayuno con Jay-Z: la empresa iba a quebrar porque era “demasiado pronto”. Pero su fe en Acharia perduró. “Él dice: Porque eres un álbum, no un sencillo, y siempre invierto en álbumes”, recuerda.

Ese primer éxito llegó a través de la gestión de Chopra Jonas, inicialmente intentando lanzarla como una estrella del pop a través de Interscope antes de pasar a la televisión con «Quantico» de ABC.

Si bien la visión de Acharia de la música global e intercultural se ha mantenido constante durante 20 años, ella atribuye a la infraestructura digital actual el mérito de permitir la ejecución a una escala sin precedentes. «Ahora puedes publicar algo en Estados Unidos y puede explotar en Arabia Saudita», dice.

Su filosofía operativa abarca actividades simultáneas en múltiples verticales. «No pienso en un carril, pienso en varios carriles», dice. «Soy una autopista de cinco carriles, por lo que voy a tener autos en varios carriles, y espero que todos fluyan de la manera correcta, se adelanten unos a otros a veces y nunca choquen. Ese es el objetivo».

Cuando Acharia inició conversaciones con Warner Music Group sobre el lanzamiento del sello 5 Junction, el director ejecutivo de WMG, Robert Kyncl, planteó la posibilidad de construir también una empresa de gestión juntos. Esa visión ahora se ha materializado con 5 Junction Management. «Realmente espero que todo ese trabajo haya sido la base de lo que estamos construyendo hoy», dice.