Anita Dewi y su marido se disculpan: somos muy imprudentes

VIVA – Anita De Wi finalmente alzó la voz luego de que su nombre se convirtiera en el centro de atención en la polémica por su desaparición vaso en KRL. En una declaración abierta que compartió con su esposo, Alvin Harris, Anita admitió que la forma en que respondieron al incidente estuvo lejos de ser inteligente. Se dio cuenta de que su actitud en las redes sociales en realidad magnificaba el problema y ofendía a muchas partes.

Lea también: Zulhas bromeó frente a los cuadros del PAN sobre el Vaso: No dejen que desaparezca o Indonesia se amotinará



Al inicio de su aclaración, Anita enfatizó que este incidente fue una gran lección para ella. Admitió que sus acciones habían provocado una conmoción que no debería haber ocurrido. Esta declaración se produjo después de que la opinión pública se calentara y este incidente se convirtiera en un gran problema en varias plataformas sociales.



Oficiales de la estación Tumbler Tuku y Argi Budiansyah

Lea también: Anuncio viral de KAI Machinist: ¡Perder vasos no es responsabilidad de la empresa!



Antes de que Anita apareciera con Alvin en el vídeo de aclaración, Alvin se disculpó por primera vez a través de su cuenta personal de Instagram, @alvinhrrs, el jueves 27 de noviembre de 2025. Destacó específicamente la posición de Argi Budiansyah, un oficial de KAI que, según informes, fue despedido después del incidente del vaso marcado. Abandonar era una escena.

«En los últimos días, muchas noticias han estado circulando y desarrollándose en las redes sociales sobre las acciones de nosotros dos. Así que desde el video que hicimos, queremos disculparnos profundamente, especialmente al hermano Argi y a todas las partes que fueron perjudicadas por nuestras palabras y acciones», dijo Alvin, citado desde la cuenta @alvinhrrs el viernes 28 de noviembre de 2025.

Lea también: Involucrada en el caso del vaso Tuku, la Universidad Sahid confirma que Anita Dewi no es alumna del campus



El jueves por la noche, Anita y Alvin aparecieron juntos en un breve vídeo aclaratorio. En el video, Alvin dijo que la cantidad de noticias que se habían desarrollado les hizo sentir la necesidad de arreglar la situación.

«Somos muy conscientes de que la forma en que respondimos a este incidente fue tan imprudente que hirió los sentimientos de muchas personas».

También expresó su profundo pesar por sus palabras y acciones que provocaron reacciones generalizadas. Según él, este incidente les enseñó a ambos a tener más cuidado, especialmente cuando hablan en las redes sociales, que rápidamente difunden información.

«Este incidente es una lección para que seamos más cuidadosos en el futuro. Desde el fondo de nuestro corazón nos disculpamos profundamente», dijo Anita, concluyendo su declaración.