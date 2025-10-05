Anindya reveló 2 claves principales para el éxito de la transición energética

Yakarta, Viva – Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie enfatizó dos cosas que se convirtieron en llave éxito principal transición energética. Primero es la importancia de la transferencia de tecnología y el aumento de la capacidad de los recursos humanos (recursos humanos).

Según Anin, el saludo familiar de Anindya, el cambio climático no solo afectó el medio ambiente, sino que también tocó directamente los aspectos diarios de la comunidad. Tales como cadenas de suministro de alimentos, disponibilidad de agua, a energía.

«En realidad, lo que necesitamos no es solo dinero. Podemos probarlo. Pero lo más importante es las habilidades, la tecnología y la colaboración», dijo Anin a partir de su declaración, domingo 5 de octubre de 2025.

Además, también destacó el gran potencial de Indonesia para apoyar la agenda global de descarbonización, tanto en términos de recursos naturales como de energía renovable.

«Es por eso que, cuando estamos comprometidos a lograr net cero en 2060, realmente queremos lograrlo más rápido, por supuesto, con la ayuda de varias partes, incluido el sector privado», dijo Anin.

Subter, Indonesia almacena grandes reservas de minerales críticos como el níquel y el cobre. Mientras está en la superficie, Indonesia tiene un potencial de energía renovable muy grande.

Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

«Hace tres meses, Indonesia publicó un objetivo de generación de energía de 103 Gigawatt, y el 75 por ciento provino de la energía renovable. Esto es significativo, porque nuestra capacidad existente es solo alrededor de 75 gigavatios», dijo Anin.

Además, enfatizó que el futuro de Indonesia depende mucho de cómo el país gestiona los desafíos del cambio climático y aprovecha las oportunidades de las transiciones de energía limpia.

«Indonesia está en una posición única. Tenemos recursos, el espíritu de cooperación mutua, y ahora necesitamos habilidades y asociaciones para que esto suceda», dijo Anin. (Hormiga)

