Anindya enfatiza la industria verde puede acelerar el crecimiento económico

Yakarta, Viva – Cámara de Comercio y Industria (Kadin) Indonesia invita al gobierno y a los actores comerciales a realizar la industria verde para suavizar la transición energía y economía verde.

Leer también: Ministro Coordinador de Política y Seguridad: Nation Investment People’s School para Indonesia EMAS 2045



Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie En la Conferencia Internacional de Energía de PYC 2025, en Yakarta, dijo que la industria verde tiene beneficios para apoyar el crecimiento económico, la creación del campo para mantener el medio ambiente y realizar la seguridad energética.

«Para apoyar el crecimiento económico, necesitamos nuevas industrias, por lo que la industria verde realmente debe estar ocupada porque puede ser atractiva inversión«Anindya fue citado diciendo el sábado 24 de agosto de 2025.

Leer también: PLN IP cooperó PGE fortaleciendo la sinergia del desarrollo de la energía geotérmica nacional



Él dijo que el desarrollo de la industria verde también puede crear nuevos empleos, fomentar el aumento del consumo nacional e impulsar la economía. También puede fomentar la inversión e incluso abrir oportunidades de exportación a países que están comprometidos con la transición de la energía y la economía verde.



Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie (medio)

Leer también: Aceleración del desarrollo de la transmisión eléctrica, Kadin propuso PLN Publish Green Bond



En términos de gobierno, Anindya evalúa que el apoyo a las industrias verdes también puede hacer que el gasto del gobierno o la asignación de APBN sean más efectivos y dirigidos. «Gasto gubernamental En la industria verde también es más efectivo, porque hacemos que la infraestructura sea más relevante. Así que creo que esto debería rociarse «, dijo Anindya.

Mientras tanto, la presidenta de PYC, Filda Citra Yusgiantoro, destacó los problemas de empleo y financiamiento sostenible para apoyar la seguridad energética, el crecimiento económico y el entorno sostenible.

Filda dijo, centrándose en el desarrollo del trabajo para garantizar que los indonesios puedan participar activamente y beneficiarse del desarrollo verde.

Por otro lado, el financiamiento sostenible es muy importante para aumentar la inversión de energía limpia y la infraestructura verde.

«Las principales soluciones y recomendaciones se basan en el aporte y el análisis de oradores y audiencias hoy en día, es muy importante enriquecer el resumen de las políticas y estrategias para aumentar el crecimiento económico de Indonesia», dijo Filda. (Hormiga)