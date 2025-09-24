Anindya Bakrie Stake Indonesia La estabilidad enfrenta desafíos globales en el Foro de CEO de la Mesa Redonda de Nueva York

Yakarta, Viva – Presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakrieenfatizando la importancia del papel de Indonesia en el tratamiento de los problemas estratégicos mundiales, comenzando desde seguridad alimentaria, seguridad energéticaal cambio climático.

Leer también: Pertamina nre fomenta la seguridad energética con EBT y la gestión eficiente de transición energética



Esto fue declarado por Anindya o Anin, después de asistir al CEO privado de la Mesa Redonda sobre Inversión Estratégica, Diplomacia Económica y Asociaciones de Impacto que tuvieron lugar en el Edificio Representativo de los EAU (Union Emirates) para las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.).

Anin dijo que la posición de Indonesia es muy estratégica porque tiene estabilidad y paz que rara vez es propiedad de muchos otros países. Por lo tanto, esta condición permite que Indonesia contribuya más a enfrentar desafíos globales.

Leer también: Estrategia de Kadin y Hipmi Godok para que los empresarios de clase media ayuden a la economía indonesia presionando





Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Aquí hablamos de que Indonesia es un lugar que tiene paz y estabilidad. Raramente es propiedad de muchas ciudades o regiones del mundo. Con esta condición, la seguridad alimentaria puede desarrollarse, no solo para Indonesia, sino también para el mundo», dijo Anin en su declaración, miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: Se considera que el paquete de estímulo económico está a favor de los agricultores y mantiene la seguridad alimentaria nacional.



Agregó que Indonesia también tiene el potencial de convertirse en el centro de la energía mundial, con varios tipos de riqueza mineral propiedad del país.

«Entonces la seguridad energética, con todo tipo de minerales que tenemos, también podemos ser el centro de la energía mundial», dijo.

Mientras que desde la perspectiva ambiental, Anin dijo que Indonesia también tiene un papel importante en el mantenimiento de un equilibrio climático global, gracias al vasto bosque, el área de manglares, a los arrecifes de coral.

«Esta es la atracción, y nos invitan a Kadin Indonesia en todas las perspectivas», dijo.

Para información privada, CEO Roundtable sobre inversión estratégica, diplomacia económica y asociaciones basadas en el impacto, dirigidas por delegados especiales de los EAU para asuntos comerciales y filantrópicos, Badr Jafar, se celebró en el contexto de la 80ª audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA 80). El foro discute la inversión estratégica, la diplomacia económica y la asociación basada en el impacto.

Esta reunión reunió a los CEO globales, los principales inversores y los ministros de los EAU para armonizar los pasos para crear caminos prácticos para la inversión en sectores principales como la energía renovable, la digitalización a la industria posterior.