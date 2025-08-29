Anindya Bakrie se dirige al comercio ri-indio US $ 50 mil millones

Yakarta, Viva – Presidente Kadin Indonesia, Anindya Bakrierecibir una audiencia con el embajador India para IndonesiaSandeep Chakravorty, para discutir el desarrollo de varios grupos de trabajo acordados por los dos países, en el ‘CEO del CEO del Foro de Indonesia-India’ en enero de 2025.

Varios sectores que son el foco del seguimiento de la Ri-India, como la fabricación, la salud, la tecnología, etc.

«Así que aquí con el embajador, vemos dónde está el progreso. Cuál todavía no funciona, qué debe hacerse», dijo Anin en la convergencia de Indonesia Epicentrum, South Yakarta, citado el viernes 29 de agosto de 2025.

Anindya Bakrie en Mki – Ri -peru Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Además, esta reunión también fue un paso en preparación para la posibilidad de la visita del primer ministro indio, Narendra Modi a Indonesia, que se planeó a principios del próximo año.

«Por lo tanto, debemos prepararnos, porque la economía de la India e Indonesia es una gran cooperación que debe hacerse», dijo Anin.

También reveló la cantidad de potencial comercio Ri-India, con el último valor comercial total de los dos países que alcanzó alrededor de US $ 30 mil millones. Donde las exportaciones de Indonesia a la India se registraron en US $ 23 mil millones, en comparación con las importaciones de la India, que eran solo US $ 7 mil millones.

«El objetivo es obtener un número a US $ A50 mil millones en el futuro cercano», dijo.

Por otro lado, el embajador indio en Indonesia, la tasa de Sandeep Chakravorty, el principal desafío de las relaciones entre los dos países es traducir la cercanía diplomática en actividades económicas reales.

«Somos buenos amigos, el desafío es cómo se traduce la amistad en actividades económicas que crean empleos en Indonesia e India, además de mejorar el bienestar de la comunidad», dijo Sandeep.

Agregó que, en el contexto de la geopolítica global llena de incertidumbre, la cooperación de Indonesia-India se volvió cada vez más relevante.

«India tiene 1,4 mil millones de habitantes, Indonesia es casi 300 millones, con mayores ingresos. Nuestros propios mercados son muy grandes. Por lo tanto, debemos usar los mercados de los demás, no solo dependemos de los mercados tradicionales», dijo.