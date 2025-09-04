Anindya Bakrie reveló el movimiento rápido de Kadin para ayudar a la situación en 38 provincias

Yakarta, Viva – Presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakrie enfatizó que su partido a través del Kadin provincial en 38 regiones en Indonesia, inmediatamente se movió rápidamente para ayudar gobierno Manejo de la dinámica política en forma de manifestaciones que ocurrieron en varias regiones del país.

Leer también: Anindya Bakrie transmitió la preocupación de los empresarios sobre la estabilidad de la seguridad y el clima comercial



Esto fue declarado por Anindya después de celebrar un ‘almuerzo y discusión’ con el ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto, junto con empresarios de varios sectores industriales.

Explicó, movimiento rápido El Kadin en 38 provincias tiene como objetivo garantizar que el movimiento económico en varias regiones continúe funcionando sin problemas y evitar el impacto de las acciones de demostración en la economía en cada una de estas provincias.

Leer también: El Ministerio de Religión asegura que el proceso de transferencia de activos al Ministerio de Hajj funcione sin problemas



«Para ver si el movimiento económico en el área fue suave, inmediatamente coordinamos con Kadin en 38 provincias el domingo pasado para preguntar cómo las condiciones en sus respectivas regiones», dijo Anindya en Menara Kadin, área de Kuningan, sur de Yakarta, jueves 4 de septiembre de 2025.



Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Leer también: Desde las regulaciones hasta la competencia, los sindicatos públicos de Menaker Rakkan



Se aseguró de que una serie de acciones pacíficas para calmar tales situaciones también han sido llevadas a cabo por una serie de Cades Provinciales en sus respectivas regiones.

Por ejemplo, al celebrar un mercado barato con las partes interesadas relevantes en el área, a las actividades de compartir alimentos como lo hacen varias cadenas provinciales.

«Entonces, en general, se centran en llevar a cabo acciones pacíficas para que la situación y las condiciones estén tranquilas», dijo Anindya.

Además, los Cades provinciales también han coordinado con los alcaldes y sus respectivos regentes, para encontrar una estrategia para mover la economía regional sin tener que presionar rápidamente los ingresos originales (PAD) regionales.

«Esto es en lo que estamos trabajando a través de la coordinación con el ministro del interior», dijo.