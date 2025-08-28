Anindya Bakrie revela que Harapan quiere que Pab sea un premio de clase mundial equivalente a Nobel

VIVA – The Peak Night of the Achmad Award Bakrie (PAB) Este año se celebró nuevamente y logró atraer atención con una fila de premios de premios cuyas acciones han demostrado tener un gran impacto en Indonesia.

Premio Achmad Bakrie El 21 de 2025 se celebró en Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (Tim), Yakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025. Este evento anual, que se ha celebrado desde 2003, se ha convertido nuevamente en un impulso importante para dar aprecio a los líderes de la nación coherentes e integrados, y proporcionar contribuciones significativas en varios campos.

El evento abrió con una cálida bienvenida de Anindya Bakrieque al mismo tiempo representaba a la familia Bakrie extendida en la larga tradición de este premio. Sus comentarios no solo expresaron su gratitud, sino que también contenían un mensaje profundo de la importancia de la ciencia, el arte, la cultura y el papel de la generación más joven para el futuro de Indonesia.

Anindya dio el mayor aprecio a los ganadores del premio este año, a saber, Muhammad Chatib Basri (pensamiento social), Prof. Tjandra Yoga Aditama (Health), Virgiawan Listanto alias Iwan Fals (Art and Culture), Adi Rahman Adiwoso (Ciencia y Tecnología) y el Prof. Dr. Saparinah Sadli recibió un premio especial.

Según él, las cinco cifras tienen una valiosa contribución de que enriquecer a la nación a través de la ciencia, el arte y la lucha por la humanidad.

«Estas cinco cifras han contribuido conjuntamente muy valiosas en los campos de sus respectivas ciencias y dedicación. Han enriquecedora la cultura indonesia, ampliando nuestra perspectiva sobre la historia y la vida humana. También recordaron la importancia del mundo del arte y la sensibilidad a los sentimientos humanos, sin olvidar abrir el horizonte del nuevo personal en varios estudios de ciencia y tecnología, dijo en su discurso el miércoles la noche del miércoles, agosto, 27, 2025.

Para él, este premio no es solo un símbolo, sino evidencia de que Indonesia puede avanzar con pensamientos abiertos y hacer del trabajo de los personajes una inspiración para la generación más joven.

Anindya también mencionó la larga historia de este premio. Recuerda el mensaje del difunto Achmad Bakrie, el fundador de la familia extendida Bakrie, quien desde el principio inició al BAB como una forma de celebración de la independencia indonesia a través de la ciencia, el arte y el pensamiento.

«Al iniciar el concepto inicial con amigos del Instituto de la Libertad, hace más de 2 décadas, siempre informó que la entrega del BAB fue nuestros esfuerzos para participar en la celebración del momento de la independencia indonesia», dijo.

Desde que se celebró por primera vez en 2003, este premio se ha otorgado constantemente cada año, excepto durante Pandemi. Hasta 2025, casi 100 de las mejores figuras del país se han incluido en la lista de destinatarios.

Curiosamente, Anindya transmitió una gran visión para que este premio algún día pudiera alinearse con Nobel.

«Nuestra esperanza en el futuro, el premio Achmad Bakrie continuará acompañando el viaje del pueblo indonesio, y un día después se denominará un premio que sea equivalente al Premio Nobel que se otorga en Suecia», dijo optimista.

Anindya no olvidó enfatizar la importancia del equilibrio en la configuración de la joven generación de Indonesia, el dominio de la ciencia y la tecnología debe ir de la mano con sensibilidad al arte, la cultura y los valores humanos.

«Además de la capacidad de ciencia y tecnología, la generación más joven también debe estar equipada con sentimientos de simpatía y sensibilidad a la belleza que existe en esta vida. Poesía, canciones, literatura y amor, todo esto es un elemento de la vida que enriqueciendo a los humanos como humanos», dijo.

Por ejemplo, incluso citó piezas de legendarias letras de canciones Iwan Fals «Olvided», que consideraba llena de humanidad y reflejo de la vida.

En sus comentarios, Anindya aludió al concepto de «Indonesia Incorporated», a saber, la sinergia entre el gobierno, el mundo de los negocios, las cooperativas y la comunidad para alentar el desarrollo nacional.

Hizo hincapié en que solo con la unión, el pueblo indonesio puede enfrentar desafíos globales como los cambios geopolíticos, el desarrollo de la tecnología digital, la interrupción de la inteligencia artificial (IA).