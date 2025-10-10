Anindya Bakrie revela cuatro áreas importantes de gran potencial privado para maximizar las oportunidades de descarbonización

Jacarta – Potencial de negocio descarbonatación confirmado que es muy grande en este momento. Si se hace de manera óptima, el mundo empresarial puede obtener enormes beneficios de los negocios sostenibles.

La presidenta general de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin), Anindya Novyan Bakrie, reveló el sector privado Podemos aprovechar la oportunidad de descarbonización de 3,8 billones de dólares liderando en cuatro áreas clave. A saber, el clima, el capital, los mercados de carbono y las habilidades.

«Para aprovechar la oportunidad de descarbonización de 3,8 billones de dólares, el sector privado de Indonesia debe tomar la iniciativa en cuatro áreas importantes», dijo Anindya en el Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia (FIS) 2025, en Yakarta, viernes 10 de octubre de 2025.

Anindya explicó, la primera área es el clima objetivo. Cero neto Las emisiones se pueden lograr no sólo reduciendo las emisiones, sino también mediante la innovación, la inversión y la creación de mercados.

«En segundo lugar, el capital. Debemos movilizar financiación hacia el sector de las energías renovables, los minerales críticos, el procesamiento de residuos en energía y la mejora de la red eléctrica», dijo.

Añadió que la cooperación entre gobiernos y entidades comerciales (KPBU) podría reducir los riesgos en esta área.



Anindya Bakrie, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.

En tercer lugar está el mercado de carbono. Anindya dijo que Indonesia tiene el potencial de convertirse en un líder mundial en créditos basados ​​en la naturaleza e impuestos al carbono. Kadin y la Alianza de la ASEAN sobre Mercados de Carbono (AACM) están dispuestos a garantizar la integridad y el suministro de estos créditos.

La última área importante son las habilidades. Anindya dijo que esta transición creará empleos, pero sólo si se actúa ahora para preparar a la fuerza laboral. Eso significa mejorar, reciclar y crear una fuente de talento para las industrias verdes.

«Esta es la hoja de ruta. La oportunidad es clara y lo más importante ahora es su implementación», afirmó.

Según él, la agenda de crecimiento verde ya no se trata sólo de alcanzar objetivos climáticos, sino de asegurar el futuro económico de Indonesia, garantizando un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo.

Para obtener información, la Ministra de Inversiones y Downstreaming/Jefa de la Junta de Coordinación de Inversiones (BKPM), Rosan Roeslani, dijo que el ISF 2025 también confirma el compromiso de Indonesia de lograr emisiones netas cero (NZE) para 2060.

Este compromiso, dijo Rosan, también fue subrayado por el presidente Prabowo Subianto en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos.