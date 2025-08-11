Anindya Bakrie ‘PEDE’ RI-PU El comercio superó los US $ 700 millones gracias a IP-CEPA

Yakarta, Viva – Presidente Mujer Indonesia, Anindya BakrieRecibiendo la visita del presidente Perú, Dina Boluarte, en el evento «Foro de Negocios de Indonesia-Perú 2025» que se celebró en Menara Kadin Indonesia, Yakarta.

Esta visita es un paso estratégico que coincide con el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas de Indonesia-PEU, en línea con la firma planificada de un acuerdo integral de asociación económica, también conocida como Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia-Perú (IP-CEPA).

Anindya dijo que estaba agradecido de que el presidente Dina se tomara el tiempo para venir temprano en la mañana a la oficina de Kadin, para asistir al evento de Indonesia-Peru Business Forum 2025 antes de reunirse con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Estatal después.

«Este es un honor para nosotros, el presidente de Perú vino por la mañana a las 07.45 WIB, para la primera reunión (con Kadin) antes de llegar al palacio», dijo Anindya en Menara Kadin, área de Kuningan, South Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.



Kadin Indonesia, IP-CEPA Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Esto indica que está muy, muy entusiasmado con IP-Cepa», dijo.

En el caso, el presidente Dina había dicho que IP-CEPA era el sexto acuerdo establecido por Perú con países de la región asiática, y se convirtió en el 25º Acuerdo de Cooperación establecido por Perú con países del mundo.

Con la cooperación comercial que había establecido los dos países, Anindya dijo que había bienes exportados por Indonesia a Perú con un valor de alrededor de US $ 700 millones. Varios productos incluyen bienes Automotor, aceite de palmacalzado, goma, etc.

Por lo tanto, Anindya espera que esta IP-CEPA pueda aumentar las exportaciones de Indonesia al Perú, para superar los US $ 700 millones. Especialmente con la existencia de diversas facilidad de comercio entre los dos países, como se prometió en la cooperación económica.



Presidente de Kadin Indonesia Anindya Bakrie Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«Por lo tanto, este Perú también es muy importante para nosotros, porque enviamos productos por valor de US $ 700 millones de dólares. Hay automotriz (artículos), luego hay un aceite de palma, hay calzado, también hay un caucho. Eso es lo que enviamos allí», dijo Anindya.

«Entonces, con esta IP-Cepa, (la exportación de Indonesia al Perú) debería ser aún mayor y muy beneficioso para nuestros empresarios y empresas en Indonesia», dijo.