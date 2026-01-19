Oxford, VIVA – Empresario y dueño de club Oxford United, Anindya BakrieFue testigo de primera mano del debut del nuevo entrenador Matt Bloomfield en el partido de la División de Campeonato de Inglaterra contra el Bristol City. El partido de anoche terminó con empate 0-0 en el Kassam Stadium, el domingo 19 de enero de 2026.

Anindya expresó su agradecimiento a los seguidores del Equipo Amarillo que llenaron el estadio hasta agotarlo. «Ver el partido con el presidente Grant Ferguson y el director ejecutivo Tim Williams fue una experiencia extraordinaria. Inglaterra es la liga de fútbol número uno del mundo y tener al Oxford United es a la vez un desafío y un honor», afirmó.

Según Anindya, manejar el Oxford United no es fácil porque la competencia en la División de Campeonato es muy reñida. Las fluctuaciones en los logros son normales, así como las oportunidades para aprender y desarrollar el club para que crezca.

No sólo se centra en los logros del club en Inglaterra, la propiedad del Oxford United también conlleva una misión estratégica para el fútbol indonesio. Este club está abierto a futbolistas y jugadores de Indonesia para adquirir experiencia. Dos jugadores de la selección, Ole Romeny y Marselino Ferdinan, han iniciado este paso.

“En mi opinión, Oxford está abierta a convertirse en la meca del entrenamiento y albergar a jugadores nacionales.

Y lo iniciaron @oleromeny y @marselinoferdinan10, dos jugadores equipo nacional de indonesia«, dijo Anindya Bakrie, propietaria del Oxford United junto con Erick Thohir.

«No sólo los jugadores, Oxford también está abierta a los profesionales del fútbol para que adquieran conocimientos sobre entrenamiento y gestión del fútbol», continuó.

Aparte de eso, Oxford United también es un centro de aprendizaje para entrenadores y directivos indonesios que quieran adquirir conocimientos sobre entrenamiento y gestión del fútbol profesional.

Mientras miraba el partido, Anindya también aprovechó la oportunidad para entretener a varios invitados de la Universidad de Oxford, incluido Alex Betts, vicerrector de Participación Externa, Deporte y Comunidad, así como colegas de la Cámara Británica de Indonesia, como parte de la diplomacia deportiva antes del Foro Empresarial de la próxima semana.

Este paso también demuestra que la propiedad del club por parte de Anindya Bakrie y Erick Thohir no es sólo un prestigio personal, sino también un medio para fortalecer las relaciones y mejorar la calidad del fútbol indonesio en el escenario internacional.