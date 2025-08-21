Anindya Bakrie llama a 270 Kitchen MBG Kadin operará a fines de octubre de 2025

Yakarta, Viva – Presidente Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Dicho, su partido se había dirigido a construir 1,000 cocinas de la Unidad de Servicio de Fulfilo Nutricional (Sppg) AKA Kitchen de alimentos nutricionales gratis (MBG).

Donde desde el objetivo de 1,000 cocina mbg que será construido por su fiesta, tantos como 270 Entre ellos estarán listos para ser operados a fines de octubre de 2025.

«Kadin quiere contribuir con 1,000 (MBG Kitchen), y con suerte a fines de octubre (2025) hasta 270 (MBG Kitchen) pueden contribuir con el objetivo de 1,000», dijo Anindya en Menara Kadin, South Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.



Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Se aseguró de que los miembros del Kadin indonesio presupuesten un mínimo de Rp 2 mil millones por cocina, para el desarrollo, el desarrollo y las operaciones SPPG.

Anindya afirmó estar muy orgullosa, porque cientos de cocinas MBG realmente serán construidas y financiadas por varios miembros de Kadin indonesios con sus respectivas habilidades.

«Estamos muy felices y orgullosos de que 270 (MBG Kitchen) sea realmente de miembros de Kadin con sus propias habilidades», dijo.

Se sabe que anteriormente Kadin Indonesia había firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con Kadin France o el Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), relacionado con el Programa Nutricional de Nutricional (MBG).

Entonces, con la ayuda del MEDEF, Kadin Indonesia también está dirigido a construir 1,000 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG) o MBG Public Kitchen.

«Kadin planea hacer 1,000 sppg o cocina (MBG). Anteriormente, Medef con su red también ha declarado que quieren ayudar en varias cosas», dijo.