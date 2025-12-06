Anindya Bakrie lidera la liberación del equipo acuático y apunta al Granero de Oro en los SEA Games 2025

Yakarta, VIVA – Presidente PB acuático de Indonesia, Anindya Bakrieliberado oficialmente 68 atletas acuático Indonesia competirá en Juegos del MAR 2025 Bangkok. La procesión de lanzamiento se llevó a cabo en TVOne Studio, The Convergence Indonesia, el sábado 6 de diciembre de 2025.

Lea también: PB Pertacami asegura que 6 combatientes indonesios están listos para luchar en los SEA Games de 2025, objetivo de dos oros



En esa ocasión, Anindya enfatizó que el objetivo para el contingente acuático de este año debe ser mayor que el de la edición anterior. Recordó que en los anteriores SEA Games Indonesia logró llevarse a casa tres oros y un total de siete medallas en la rama de deportes acuáticos.

Anindya añadió que los atletas ahora tienen una motivación adicional después de que el presidente Prabowo aumentara el bono para los ganadores de medallas de 500 millones de rp a 1.000 millones de rp.

Lea también: PB Aquatics Indonesia trae 68 atletas a los SEA Games 2025, Anindya destaca el mensaje del presidente



Según Anindya, la preparación mental es el principal factor que determina los resultados finales de los deportistas. Dijo que toda la preparación física se llevó a cabo de manera óptima y ahora los atletas solo necesitan mantener la concentración y el espíritu deportivo. También aconsejó a todos los atletas que mantengan el buen nombre de Indonesia ante los ojos del mundo, incluso mostrando un comportamiento deportivo en cada partido.

“Lo cierto es que el objetivo es ayudarnos a todos, hay desde CONDesde CdM podemos ser mejores que el año pasado. El año pasado ganamos tres medallas de oro, combinadas con plata y bronce, es decir, un total de siete. «Queremos más que eso», esperaba Anindya.

Lea también: Lista completa de atletas de bádminton indonesios para los SEA Games 2025, ¡ahora dirigida por un nuevo capitán!





Anindya Bakrie lidera el lanzamiento del equipo acuático de los SEA Games 2025 Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

En el mismo evento, el Jefe de Misión (CdM) SEA Games 2025, Bayu Priawan Djokosoetono, destacó que el contingente indonesio de este año fue el mayor de la historia, con un total de 1.021 atletas y más de 1.500 funcionarios. Considera que los deportes acuáticos son la «madre del deporte», que tiene potencial para convertirse en una mina de oro. Bayu también pidió oraciones públicas para que el contingente indonesio pueda proclamar Indonesia Raya lo más posible en Bangkok.

«Ahora el contingente es el más grande de la historia. Tenemos 1.021 atletas en total. Con más de 1.500 funcionarios. Así que este es realmente un grupo grande. Esta es una manifestación de la capacidad del gobierno para ofrecer lo mejor a la nación indonesia», añadió Bayu.

Por parte de las organizaciones deportivas nacionales, el CON de Indonesia, a través de Raja Sapta Oktohari, expresó su pleno apoyo. Destacó que los objetivos transmitidos por Anindya eran una guía común para impulsar los logros del equipo. Se dice que el CON supervisará las necesidades del equipo mientras estén en Bangkok hasta que finalice la serie de partidos.