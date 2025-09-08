Anindya Bakrie es optimista de que Purbaya puede mantener la estabilidad de la economía nacional

Yakarta, Viva – Presidente Kadin Indonesia, Anindya Bakrie Cree, como Ministro de finanzas el recién nombrado, Purbaya Yudhi Sadewa podrá mantener la estabilidad económica nacional y logró los objetivos de crecimiento económico del presidente Prabowo Subianto.

Porque Anindya afirmó ver la capacidad de Purbaya, que se cree que puede lidiar con el problema de la estabilidad económica indonesia.

«De modo que con este crecimiento de estabilidad se puede lograr», dijo Anindya en el área de Gatot Subroto, South Yakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Por lo tanto, Anindya también invitó a todas las partes a brindar oportunidades a Purbaya como un nuevo ministro de finanzas, a trabajar y analizar de antemano los problemas económicos que deben manejarse.

Porque Anindya reconoció que los empresarios ciertamente también esperan estabilidad económica en el país.

«Si desde el mundo de los negocios, por supuesto, esperamos estabilidad, y también apoyamos los programas gubernamentales para que el crecimiento pueda aumentar nuevamente», dijo Anindya.

En cuanto a los programas relacionados con el gasto gubernamental, Anindya también cree que se volverá a conducir nuevamente en el segundo semestre de 2025. Por lo tanto, cree que el Ministerio de Finanzas está bajo Purbaya como el nuevo Ministro de Finanzas, más tarde podrá compensarlo todo.

Además, también se cree que el consumo doméstico aumenta en el futuro. Porque según él, el propio Kadin vio que en las áreas de consumo doméstico también había comenzado a moverse en el tercer cuarto de 2025.

«Entonces, esto es en lo que Kadin se centró, para que el distrito provincial, el distrito y las ciudades puedan apoyar el programa gubernamental mientras trasladan la economía local», dijo Anindya.

«Por ejemplo, a través del programa gratuito de alimentación nutritiva (MBG), el crédito comercial de las personas (Kur), así como la cooperativa de la aldea roja y blanca y otros», dijo.