Anindya Bakrie envía jóvenes atletas acuáticos al extranjero y aspira a ganar la medalla de oro en los SEA Games 2025

Jacarta – Presidente General del Comité Ejecutivo Acuático Indonesia (PB AI), Anindya Bakrieenfatizó su compromiso de mejorar los logros de los deportes acuáticos nacionales con un enfoque de largo plazo. Uno de los pasos estratégicos que se están preparando es enviar a jóvenes atletas potenciales a entrenar y estudiar en el extranjero, al mismo tiempo que se apunta a los ingresos. no una medalla en el evento Juegos del MAR 2025 Tailandia que se celebrará del 9 al 20 de diciembre de este año.

Lea también: Erick Thohir y Anindya Bakrie trabajan juntos para construir una hoja de ruta acuática para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028



Anindya explicó que enviar atletas al extranjero era parte de los esfuerzos para aumentar la competencia y la experiencia internacionales. Se espera que este paso forme una nueva generación de atletas acuáticos indonesios que sean competitivos a nivel asiático y mundial.

«Reclutamos nadadores que pueden ser enviados a escuelas en el extranjero porque ya tienen una competencia formada», dijo Anindya Bakrie en Ministerio de Juventud y DeportesYakarta, viernes 24 de octubre de 2025.

Lea también: Anindya Bakrie garantiza que los empresarios y los gobiernos regionales ayuden al gobierno a impulsar la economía regional



Según él, Indonesian Aquatics cubre una serie de deportes como natación, buceo, natación en aguas abiertas, natación sincronizada y waterpolo. Todas estas ramas tienen un gran potencial para aportar medallas, tanto en los SEA Games como en otros campeonatos internacionales.

Anindya enfatizó la importancia del desarrollo escalonado desde una edad temprana para que la regeneración del atleta se desarrolle sin problemas. Dijo que PB Aquatics Indonesia continúa fomentando mejoras en la calidad del entrenamiento y oportunidades para que los atletas jóvenes aparezcan en competencias internacionales.

Lea también: El Ministerio de Juventud y Deportes se reúne mañana y analiza el nuevo entrenador de la selección nacional



«También se sigue mejorando el desarrollo desde una edad temprana para que puedan ir a la escuela y competir en el extranjero», afirmó.

Cuando se le preguntó sobre los objetivos de los SEA Games, Anindya afirmó que su partido todavía estaba llevando a cabo evaluaciones y debates internos. Sin embargo, aseguró que los objetivos fijados eran al menos los mismos que los logros anteriores, e incluso se esperaba que fueran mejores.

En los SEA Games de 2023, los deportes acuáticos de Indonesia registraron resultados bastante positivos al terminar en cuarto lugar en la clasificación final. El equipo rojiblanco logró llevarse a casa tres medallas de oro, una de plata y tres de bronce.

Aunque no han podido situarse entre los tres primeros, este logro demuestra una mejora en el rendimiento respecto a la edición anterior.

«Por supuesto, seguiremos discutiendo los objetivos. Al menos los objetivos son los mismos que antes y, si es posible, incluso mejores», afirmó.