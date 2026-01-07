AniMela 2026, respaldada por Annecy, destacará la animación y los juegos en Mumbai

animelaEl festival internacional dedicado a la animación, los efectos visuales, los juegos, los cómics y la realidad extendida regresará a la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico (NFDC) de Mumbai.

La edición 2026 del festival está dirigida por un consejo asesor internacional que incluye Michael Marín de francia Fiesta de Annecy y mifa, Munjal Shroff de Graphiti Studio, Arjun Madhavan de Assemblage, productora ejecutiva Ashima Avasthi Chadhuri, Anneta Ozorek de Kaboom Festival y cineasta Kiran Rao.

La programación abarcará proyecciones y estrenos de películas, charlas de artistas, sesiones detrás de escena sobre animación y producciones VFX, un campo de juegos, una muestra internacional de realidad virtual, un programa de cómics y sesiones centradas en la industria centradas en el intercambio profesional y el desarrollo de habilidades. Una nueva incorporación para 2026 es el Transmedia Stage, que albergará debates sobre la construcción del mundo a través de películas, juegos, sonido y formatos interactivos.

«El panorama creativo de la India está evolucionando rápidamente, con nuevos talentos y nuevas formas de pensar en la animación, los juegos y los medios inmersivos», dijo la directora del festival, Nina Sabnani. «AniMela llega en el momento adecuado para ayudar a guiar este cambio apoyando la innovación y dando visibilidad a las voces que darán forma a la próxima década».

Rao, quien recientemente se unió al consejo asesor, dijo: «Como alguien que cree profundamente en el poder de la imaginación radical y la tecnología para expandir la forma en que contamos historias, es un honor ser parte del viaje de AniMela en un momento tan crucial para el ecosistema creativo. Estoy emocionado de apoyar el festival a medida que expande su huella, empodera nuevas voces y defiende un futuro en el que los creadores indios estén hombro con hombro con el mundo».

Entre los proyectos cuya vista previa está programada se encuentra “Jharokha One: The Dancing Forest”, una experiencia de realidad virtual basada en la ubicación inspirada en una canción adivasi de Telangana y desarrollada utilizando la tradición visual de Gond.

El festival ha establecido asociaciones de dos años con el Instituto Francés en la India, el NFDC y el Instituto Indio de Tecnología Creativa, centrándose en la educación, la formación, el diálogo industrial y la innovación dentro del ecosistema AVGC-XR. Anita Karnik se desempeña como jefa de alianzas corporativas.

«Durante décadas, NFDC ha apoyado a cineastas y voces cinematográficas que dan forma al futuro cultural de la India», dijo Prakash Magdum, director general de NFDC. «AniMela es un socio natural en este viaje; reúne narración, tecnología y nuevas generaciones de creadores en un escenario verdaderamente global».

Mathieu Béjot, agregado de audiovisuales, cine y contenidos digitales del Instituto Francés en la India, dijo: «El Instituto Francés en la India ha sido un orgulloso socio de Animela desde el primer día. Ahora se está embarcando en un ambicioso plan de acción de dos años que cubre todas las facetas del sector AVGC-XR. Bajo el nombre Desibel – Indian Talents, French Vibes, el proyecto tiene como objetivo apoyar el surgimiento de más IP originales indios y fomentar las relaciones entre nuestros dos países».

Gautam Bhanot, director general de NFDC, añadió: «AniMela representa el tipo de plataforma con visión de futuro que la industria creativa india necesita hoy. Nuestra asociación refleja un compromiso compartido para abrir caminos internacionales, fomentar la colaboración y posicionar el talento creativo indio dentro de las redes globales».

La cofundadora y directora artística Anne Doshi dijo: «En AniMela, celebramos no solo la habilidad y el refinamiento, sino también la curiosidad, el riesgo, el caos, el coraje y la necesidad de crear simplemente porque es necesario. Ese es el tipo de energía creativa que queremos proteger y amplificar».

El cofundador y director del evento, Archana Trasy, señaló: «AniMela conecta la animación con los juegos, el cine con la tecnología, los estudios con los estudiantes y las ideas con las oportunidades. No es sólo un escaparate. Es donde se tienden puentes y el futuro del AVGC-XR indio comienza a tomar forma».

Shroff dijo: «Animela es el lugar donde se unen el arte, el artista y el arte de la animación, los efectos visuales, los juegos, los cómics, la XR y la narración transmedia. Y este año, abrimos nuestras puertas aún más para celebrar a los fanáticos cuya imaginación mantiene estos universos llenos de vida y emoción».

El festival está abierto a creadores, innovadores, estudiantes, profesionales y público en general. AniMela 2026 se llevará a cabo del 19 al 22 de febrero.