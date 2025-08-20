Anime y Manga International Awards se lanzarán en Anime Expo LA

El inaugural Anime Y los Manga International Awards se llevarán a cabo el próximo año como parte del evento Anime Expo en Los Ángeles.

Los premios ami están respaldados por la Sociedad Japón, Myanimelist y Digital Cinema Collective. El objetivo es mostrar y honrar la excelencia en el medio del anime con felicitaciones por creadores, talentos y estudios. La ceremonia tendrá lugar durante la misma semana que Anime Expo, programada para el 2 al 5 de julio de 2026 en Los Ángeles.

La cuenta regresiva para los Premios AMI comenzará en Anime NYC, que tendrá lugar en el Javits Center en Nueva York del 21 de agosto al 24 de agosto. Los Premios AMI se unirán con el Streamer de Anime Retrocrush, donde los fanáticos votarán por el premio del «carácter de anime más iconico» premiado en el sitio al lanzar sus sólidas a los embajadores de AMI estacionados durante toda la sala de la convención. El ganador se anunciará durante el evento Masquerade de cosplay de la convención el 24 de agosto, donde se dará a conocer un premio diseñado por el artista y diseñador de origami Coco Sato.

«Los premios AMI son la primera celebración con sede en los Estados Unidos y totalmente votada por los fanáticos creados para los fanáticos y por los fanáticos, anulando a los creadores visionarios, artistas, cosplayers y soñadores que dan vida a Anime y Manga», dice Stephanie Hheaston, creador y productor ejecutivo de AMI en un comunicado de prensa. «Creemos que estos talentos deberían ser reconocidos al igual que los grandes artistas del cine, el teatro, la música y la televisión. Impulsados por la pasión de esta increíble comunidad, los AMIS unirán a los íconos de la industria y dedican a los fanáticos en una celebración compartida de arte, imaginación y las historias que nos conectan a todos».

«Anime NYC es un gran lugar para que iniciemos esta celebración y dejemos saber al mundo lo que viene», expresó Behnam Karbassi, creador y productor ejecutivo de AMI. «Con socios como ellos, Retrocrush y todas las comunidades de fanáticos que comparten nuestro amor por el anime y el manga, estamos entusiasmados de reconocer a los creadores y fanáticos de esta forma de arte única».