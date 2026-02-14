Animación canadiense destacada en Berlín: Quince perros, Eliak, Beshader

“Animación Ya no es el primo muy interesante pero un poco excéntrico al que no quieres invitar a la boda de un cineasta. Ahora no sólo estamos invitados a la boda, sino que también estamos estableciendo la lista de invitados”.

Con este remate inicial, el director artístico de Kaboom y Berlín Jornadas de Animación EFM La oradora de apertura Aneta Ozorek se ganó los aplausos de la multitud internacional de profesionales de la animación reunidos bajo la carpa Mirror antes de darle la palabra al guionista, experto en animación y presentador de las sesiones de presentación de MIFA, Dennis Alme de Visscher, para el primer Canadian Animation Spotlight en EFM, copresentado por series de televisión Canadá.

Canadá tiene una relación duradera con el medio animado, tanto a nivel comercial como independiente. Según cifras compartidas por Telefilm Canada, las películas animadas canadienses han aparecido 10 veces en el Top 15 anual de taquilla canadiense durante los últimos siete años.

«Estamos viendo un crecimiento explosivo en la animación y las solicitudes de financiación se han duplicado en los últimos siete años», añadió Joyce Richards, asesora y comunicaciones estratégicas. «Desde 2017, los proyectos de animación generaron más de 270 millones de dólares en volumen de producción, y más del 60% de esa inversión provino de fuentes canadienses».

La animación es también uno de los sectores cinematográficos más impulsados ​​por las exportaciones de Canadá, con el 83% de las ventas brutas provenientes de los mercados internacionales. “Una cifra muy superior a la de las películas de acción real”, subraya Richards.

Yendo más allá de estas cifras, Dennis Alme de Visscher añadió que los acuerdos de coproducción y los tratados audiovisuales fueron clave en el desarrollo del panorama de la animación canadiense. «Hasta ahora, Telefilm Canadá tiene colaboraciones con más de 60 países. Y 35 de esos tratados otorgan una certificación especial, lo que hace que su proyecto sea elegible como producción nacional en ambos países, no solo en uno». Un poderoso incentivo, especialmente para la animación, que a menudo presenta unos costes de producción más elevados.

El jueves, la animación canadiense estuvo representada por tres proyectos en distintas etapas de desarrollo, que van desde aventuras familiares y animación para adultos hasta fantasía medieval con un toque vintage. Los productores presentaron sus proyectos frente a una audiencia cautivada y que los apoyaba, como siempre ocurre con las multitudes de animación.

quince perros

De los productores Steven Hoban y Mark Smith (Copperheart Entertainment) llega una adaptación de la novela ganadora del Premio Giller de André Alexis “Fifteen Dogs”, dirigida por el colaborador de Hoban desde hace mucho tiempo y director ganador del Premio de la Academia Chris Landreth (“Ryan”, “Jeu de l’inconscient”). Una historia que comienza con una apuesta entre dioses griegos, experimentando con la naturaleza humana otorgando inteligencia humana a un grupo de perros de Toronto. Poco después de darse cuenta de su nueva conciencia, los perros escapan a la ciudad donde navegan por lealtades cambiantes, nuevos idiomas e identidades emergentes. Sus relaciones en evolución (especialmente el vínculo entre Majnoun y Nira) exploran la sensibilidad, el compañerismo y si la autoconciencia trae, en última instancia, alegría o sufrimiento.

Después de varios intentos, Hoban logró poner la novela de André Alexis en manos de Landreth allá por 2018. A partir de entonces, los dos construyeron este proyecto como una experiencia cinematográfica totalmente animada. Algo que, según el dúo, sólo podría lograrse mediante la animación. “No es una película familiar”, subrayó Landreth. «‘Fifteen Dogs’ es una historia profunda, oscuramente divertida, emocionalmente poderosa y a veces trágica. Queremos convertir esta premisa absurda de los dioses apostando por los perros en algo intensamente real». A lo largo de su carrera, Landreth ha jugado con la física y las proporciones del mundo real para generar una forma de realismo y verdad psicológicos. Un cambio artístico de la animación generada por computadora que le valió el Premio de la Academia en 2005 por “Ryan”, un homenaje a Ryan Larkin, un talentoso animador canadiense de finales de los años 1960 y principios de los 1970.

«‘Quince perros’, aunque está contada a través de los ojos de protagonistas caninos, abordará de qué se trata realmente la vida humana», añadió Hoban. «Estamos trabajando con el estudio L’Atelier para crear escenarios atractivos y personajes identificables, y por lo que hemos visto hasta ahora, han hecho un trabajo increíble. Chris está creando una película visualmente espectacular y devastadora».

Eliac

Presentada por Galilé Marion-Gauvin, productora de L’Unité Centrale (que trabajó tanto en “Louise en Hiver” de Jean-François Laguinoie como en “Blind Willow, Sleeping Woman” de Pierre Földes), “Eliak and the End of the World” sigue a la joven Eliak en un mundo post-apocalíptico gobernado por los espíritus de la naturaleza, mientras aprende a sobrevivir en este duro entorno. Cuando Tata, su madre adoptiva y guardiana de las semillas, muere, se convierte en la última humana en la Tierra. Consumida por el dolor, se sumerge en el océano para recuperar su alma. Debe elegir: quedarse con su madre o convertirse en el oasis que buscaban.

Con “Eliak”, Melanie S. Dubois hará su debut como directora. «Mélanie es una directora joven y prometedora de Montreal», añadió Marion-Gauvin, «y estoy feliz de compartir que hemos conseguido financiación para el desarrollo y que estamos trabajando en un segundo borrador del guión en este momento, tomándonos nuestro tiempo para perfeccionar y desarrollar el proyecto lo mejor que podamos. También estamos buscando diferentes socios creativos para colaborar con Mélanie, como un director artístico o un codirector».

Para este proyecto de animación familiar, L’Unité Centrale también busca distribuidores, inversores y socios potenciales.

Beshader

Del director y guionista Seth Smith y Nancy Urich llega “Beshader”, una oscura fantasía medieval dirigida a jóvenes y adolescentes que no temen un pequeño susto. En un valle perdido por la noche permanente, en una tierra invadida por señores vampíricos, un niño huérfano se une a una banda de rebeldes para reclamar su tierra natal y restaurar la luz.

“Seth y yo trabajamos en proyectos cinematográficos desde hace 15 años”, añadió Urich. “En CUT/OFF/TAIL Pictures, normalmente producimos imágenes de acción real, pero también hemos estado buscando la emoción de clásicos de los 80 como ‘Labyrinth’, ‘Return to Oz’ o incluso ‘Dark Crystal’. Proyectos imaginativos con un toque oscuro que no son tan comunes hoy en día”.

Este fue el punto de partida de «Beshader», un proyecto que Urich y Smith quieren construir con animación rotoscópica. «Ahora estamos consultando a líderes en el campo como Minnow Mountain, que trabajó recientemente con Netflix en ‘Apollo 10 ½’ y con Amazon Prime en ‘Undone’. Ahora estamos en un segundo borrador del guión, y pronto pediremos a Telefilm Canada el 33% de nuestro presupuesto, y aplicaremos a otros créditos fiscales de animación digital en nuestra provincia para completar nuestro presupuesto, que ronda los 5 millones de dólares. En total, Canadá proporcionará el 60% del presupuesto total, y estamos buscando agentes de ventas y inversores de capital para completar el 40% restante”.

Urich y Smith también buscan coproductores con experiencia en animación.

De Berlín a Burdeos

Además de EFM, Quebec y Canadá ya han sido anunciados como países invitados de Cartoon Movie, la mayor coproducción europea de largometrajes de animación. Se presentarán seis proyectos a compradores, agentes comerciales, inversores y productores en este evento de primer nivel que comenzará el 3 de marzo en Burdeos.

Finalmente, Dennis Alme de Visscher subrayó las ventajas de invertir en Canadá. «Existen importantes incentivos fiscales para los coproductores internacionales. Desde Canadá, se puede obtener hasta un 16% de incentivo fiscal. Pero, como usted sabe, Canadá tiene muchas provincias diferentes, por lo que se pueden acumular esos incentivos. Columbia Británica ofrece el 16%, Ontario el 18% y Québec ofrece el 40%, razón por la cual Montreal se ha convertido en uno de los centros de animación más grandes de América del Norte».