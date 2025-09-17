Estudio de animación finlandesa Vida de la vida No tengo miedo de no fantasmas. O monstruos.

La compañía detrás de la exitosa trilogía sobre Niko el reno – «»Niko – Más allá de la aurora del norte « Vendió casi 3 millones de boletos a nivel mundial: está desarrollando animaciones en 3D «¡Eek! Ghosts!» y «Monstruos de basura. »

Basado en libros queridos de Mauri Kunnas, «¡Eek! ¡Ghosts!» Sigue a dos niños de truco o trato que terminan en una fiesta organizada por fantasmas y monstruos reales. Ups.

«Las familias aman estas historias debido a su calidez y humor en ellas. La IP original es realmente fuerte: los libros han sido leídos por muchas generaciones en Finlandia, Europa e incluso en Japón», dijo el CEO de Anima Vitae, Antti Haikala.

Respetar a las «ricas ilustraciones» de Kunnas, llenas de pequeños detalles y chistes, resultó desafiante al principio.

«Ha tomado un tiempo transformar esto en animación. Hemos estado trabajando con Mauri en múltiples proyectos más cortos ahora y hemos encontrado una manera de llevar el espíritu de los libros a películas y capturar la chispa de su trabajo original».

Haikala agregó: «Crear una ‘emoción segura’ para las familias y contar historias significativas es clave, y las historias de Mauri ya tienen estos atributos. Pueden ser tontos, pero a menudo examinan cómo, en lugar de tener miedo de que realmente puedas aprender algo».

Lo mismo puede decirse de los «monstruos de basura», que también se avecina en el horizonte.

En la película, una niña accidentalmente crea un monstruo fuera de la basura. Pronto, ella se hace amiga de él y puede apoyarse en él también cuando enfrenta grandes peligros en la isla de su abuela, uno que está al borde de la catástrofe ecológica.

«Nos gustaría encontrar socios del sudeste asiático, ya que la historia se encuentra en esa región», enfatizó. Una historia original, «Trash Monsters» proviene del escritor australiano Joseph Taylor, con sede en Bali.

Las historias nórdicas a menudo combinan la oscuridad y el humor. Para Anima Vitae, se siente «natural seguir este camino».

«Todo se reduce a nunca subestimar a su audiencia. Los niños necesitarán enfrentar muchos de estos temas a medida que crecen. Queremos que las experimenten a través de nuestras películas, en un entorno divertido», dijo Haikala. También se estrenaron recientemente «Fles» en Annecy. La película será lanzada en los Estados Unidos por imposible Dream Entertainment y asisten a la unidad de distribución teatral del Grupo Fithiano.

La directora y guionista Kari Juusonen, quien también dirigió las películas «Niko», está trabajando en el desarrollo de la historia para ambos proyectos. El guionista Leo Viirret trabajará en «Ghosts», mientras que el director de arte Mikko Pitkänen («Niko» y «Fresas“) Supervisa ambos títulos.

El éxito de «Niko» permitió a la compañía experimentar un poco, especialmente mientras «probando los límites de qué contenido se puede producir dentro del espacio familiar».

«Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta nuestra audiencia. Nuestras películas solo importan si la audiencia las ve. Necesitamos poder ofrecerles una gran experiencia como familia, en el cine o en casa», señaló.

«[At Anima Vitae] Hemos estado desarrollando un estilo que no es ultra realista, es cinematográfico. Creemos que la animación se trata del mundo visual y no de una copia de lagradada. No deberías seguir agregando píxeles a la pantalla «.

«Las películas animadas son más identificables y dejan más impresión si tienen un aspecto estilizado. Si tienes un estilo, es una declaración que no envejece rápidamente».

Aunque la industria cinematográfica finlandesa se enfrenta actualmente a recortes empinados, Haikala aún no se rinde.

«Hemos existido durante 25 años y vimos muchos caos en el camino. Siempre es preocupante, pero su única opción es tratar de encontrar un camino a través de las aguas tormentosas. Hasta ahora, hemos tenido suerte», dijo.

«Siempre hemos priorizado la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo, y esto nos ha llevado a tomar decisiones que son más duraderas. Tratamos de ver oportunidades en lugar de amenazas. Y somos tercos».