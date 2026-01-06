Anillos de fuego y ceniza en 2026 en el n.° 1

“Avatar: Fuego y Ceniza» siguió dominando la taquilla coreana durante el fin de semana del 2 al 4 de enero, recaudando 5,2 millones de dólares en 630.640 entradas. Según KOBIS, el servicio de seguimiento operado por el Korean Film Council, la última entrega de la franquicia de ciencia ficción de James Cameron ha recaudado 44,4 millones de dólares en Corea desde su estreno el 17 de diciembre.

Debutando en segundo lugar fue el drama romántico surcoreano”Una vez fuimos nosotros«, que se estrenó con 1,8 millones de dólares y 263.925 entradas. Dirigida por Kim Tae-yong, la película sigue a dos antiguos amantes que se cruzan inesperadamente años después de su ruptura, enfrentándose a emociones no resueltas y a las vidas que han construido separados. La película está protagonizada por Park Bo-young y Yoo Yeon-seok y ha recaudado 3,2 millones de dólares hasta la fecha.

“Zootopía 2” quedó en tercer lugar, sumando 1,6 millones de dólares por la trama y elevando su total acumulado a 53,9 millones de dólares, reforzando su estatus como uno de los estrenos animados más taquilleros en Corea.

En cuarto lugar, “Even If This Love Disappears from the World Tonight” ganó 789.934 dólares, lo que eleva su total a 4,4 millones de dólares. Dirigida por Kim Hye-young y basada en la novela de Ichijo Misaki, la película está protagonizada por Choo Young-woo y Shin Si-ah en un romance agridulce de secundaria centrado en una chica con amnesia anterógrada cuyos recuerdos se reinician cada mañana.

“Choir of God” debutó en quinto lugar con $401,938, elevando su total a $7732,062. La película sigue los esfuerzos de Corea del Norte para eludir las sanciones internacionales buscando ayuda de una ONG húngara para construir iglesias en Pyongyang.

El título animado japonés «Crayon Shinchan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers» ocupó el sexto lugar con 333.136 dólares, lo que eleva su total a 2,6 millones de dólares.

“La película Bob Esponja: Search for SquarePants” abrió en séptimo lugar con $200,128, mientras que Warner Bros.’ “Tom and Jerry: Forbidden Compass” siguió en octavo lugar con $79,311 y ahora tiene un acumulado de $162,873.

“Pororo the Movie: Sweet Castle Adventure” continuó su carrera familiar en el noveno lugar, ganando $78,315 y elevando su recaudación acumulada a $1.4 millones.

Completando el top 10, la edición especial del 25 aniversario del clásico de Wong Kar-wai “In the Mood for Love” sumó $73,023 en proyecciones limitadas.

Las diez películas principales recaudaron colectivamente 10,6 millones de dólares, frente a los 14,02 millones de dólares del fin de semana pasado.