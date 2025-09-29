Anies que se fue una vez dio un puntaje de 11 de cada 100, Prabowo afirmó no rencor

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto crió Anies baswedan Al dar discursos en la ceremonia de clausura del Partido Nacional de los Tribunales de Justicia (MUNAS) (Munas)Pks) en el Sultan Hotel, Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Afirmó no guardar rencor cuando Anies tuvo la oportunidad de darle un valor de 11 de cada 100 por su desempeño como Ministro de Defensa (Defensa) cuando debate 2024 Elección presidencial.

«Soy Frank, no tengo rencor con los Anies, no. Si se me da un valor de 11, estoy bien», dijo Prabowo.

Momento del presidente indonesio Prabowo Subianto sosteniendo la mano de Anies con fuerza después de ser inaugurado (Fuente: YouTube MPR)

Él consideró que la sátira en realidad tuvo un efecto positivo en su opción en ese momento.

«Eh, en realidad, en realidad me ayudó a ganar porque mi madre lo sentía. ¿Verdad?» dijo.

El ex Kopassus Danjen también consideró que la dinámica en el debate de las elecciones presidenciales era natural y en su lugar agregaron atracción para la comunidad. Según él, el público prefiere ver un cálido debate que solo una exposición plana.

«Hermanos y hermanas, si el debate presidencial ‘Wewewe no es interesante, la gente está feliz de ver gente llena de gente, feliz. ¿Realmente o no?» Dijo Prabowo.

Prabowo en ese momento enfatizó que quien fue elegido como presidente y vicepresidente, todos los partidos deben unirse para los intereses de la nación y el estado. Invitó a todos los grupos a ser maduros en la democracia.

«Si quieres aprender a perder el aprendizaje de Prabowo Subianto, cinco elecciones, cuatro veces derrota. PKS se une nuevamente», dijo.

Prabowo Subianto y Anies Baswedan

Luego aludió a su largo viaje con PKS en contestación política. En un tono de broma, dijo que PKS lo había apoyado cuando perdió, pero no cuando finalmente ganó.

«Dos veces apoyarme, dos derrotas, lo que gané ya no apoyó», agregó Prabowo.