Anies critica la afirmación de Prabowo sobre el desempleo más bajo desde 1998: Suena todo lo contrario

Jacarta – Ex gobernador de DKI Yakarta, Anies Baswedan destacando la declaración del presidente Prabowo Subianto fue quien mencionó los números. desempleo RI cayó a su nivel más bajo desde la crisis de 1998.

Prabowo dijo esto en su discurso estatal en el edificio MPR-DPR RI el 15 de agosto de 2025.



El presidente Prabowo Subianto en la sesión anual del MPR RI de 2025 Foto : ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto

Sin embargo, Anies criticó esta afirmación, consideró que la afirmación de Prabowo en realidad era diferente de las condiciones reales de la sociedad sobre el terreno.

«Ha pasado un año desde que asumió el nuevo gobierno, el presidente (Prabowo) acaba de decir que la tasa de desempleo es la más baja desde 1998, ¿es eso bueno? Pero ¿por qué en las conversaciones cotidianas se escucha lo contrario? Es difícil encontrar trabajo, las vacantes son escasas, los despidos están por todas partes, ya sabes, ¿cómo es posible?» dijo Anies a través de su cuenta personal X, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Explicó que las cifras estadísticas no pueden utilizarse como única referencia para evaluar las condiciones nacionales de empleo. Según Anies, si miramos más profundamente, la situación sobre el terreno es mucho más compleja.

«En primer lugar, el desempleo absoluto en realidad está aumentando. El porcentaje está disminuyendo, pero el número de personas está aumentando, la fuerza laboral está aumentando, por lo que nos estamos poniendo al día», dijo.

Aparte de eso, también destacó la disminución de la calidad del trabajo en Indonesia. “Trabajo natural tiempo parcial el número aumenta, mientras que el tiempo completo reducir. «Se dice que muchos no están desempleados, aunque trabajan a tiempo parcial con horarios e ingresos muy inadecuados», continuó.

Además, Anies explicó que alrededor del 60 por ciento de la fuerza laboral indonesia todavía se encuentra en el sector informal, lo que significa que no tienen seguridad social ni protección legal. También mencionó la alta tasa de desempleo entre los jóvenes.

«En promedio, nuestros salarios han aumentado sólo un 1,8 por ciento, mientras que la inflación es del 2,3 por ciento. Así que sí, sigue siendo menor que la inflación, especialmente porque la inflación de los alimentos está aumentando. No es de extrañar que muchas personas sientan que lo que aparece en las noticias es diferente de lo que hay en sus billeteras», dijo Anies.

Enfatizó que los datos abiertos son una clave importante para que el público pueda entender la situación real. «Si los datos se divulgan honestamente, el público también puede apoyar las medidas del gobierno para crear empleos formales y proteger a los trabajadores informales para que puedan ascender de clase», dijo.