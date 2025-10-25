Anies Baswedan dice que el 60 por ciento de los trabajadores indonesios todavía están en el sector informal

Jacarta – Ex gobernador de DKI Yakarta, Anies Baswedan Dijo que alrededor del 60 por ciento de la fuerza laboral en Indonesia todavía trabaja en el sector informal. Según él, esta situación demuestra que el bienestar de los trabajadores no ha mejorado completamente.

«La mayoría de nuestros trabajadores, el 60 por ciento, todavía trabajan de manera informal. ¿Qué significa informal? Los salarios son bajos, no tienen protección social, no tienen suficiente protección legal», dijo Anies a través de su cuenta personal X, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Oficina Central de Estadísticas (BPS) registró un ligero aumento en la proporción trabajadores informales En Indonesia en febrero de 2025 habrá alrededor de 86,58 millones de personas o el 59,40 por ciento de la población activa total.

«Una de las razones del aumento de los trabajadores informales es el aumento de las mujeres que trabajan, especialmente en el comercio minorista de alimentos, la industria procesadora de alimentos y la industria de suministro de alimentos y bebidas», dijo la jefa de BPS Amelia Adininggar Widyasanti, citada por Entre.

Además, el BPS registró que el número de personas que trabajan en actividades formales fue de 59,19 millones de personas o el 40,60 por ciento. Respecto a febrero de 2024, el porcentaje de población ocupada en actividades formales disminuyó 0,23 puntos porcentuales.

BPS también señaló que en febrero de 2025, la situación laboral de la mayoría de los trabajadores en Indonesia será como trabajadores, empleados o sirvientes, alcanzando el 37,08 por ciento del total de trabajadores.

Los datos del BPS muestran que la población en edad de trabajar en Indonesia alcanzó los 216,79 millones de personas en febrero de 2025, un aumento de 2,79 millones de personas desde febrero de 2024.

De esta cifra, la población activa se registró en 153,05 millones de personas, un aumento de 3,67 millones de personas en el último año.