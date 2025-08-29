Anies Baswedan asistió al funeral del conductor de Ojol Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – El ex gobernador de DKI Jakarta Anies Baswedan asistió al funeral de un taxista de motocicleta en línea (OJOL) Affan kurniawan Enterrado en TPU Karet Bivak, Central Yakarta, viernes por la tarde (29/08/2025).

Affan murió como resultado de ser aplastado por un automóvil Brimob durante una manifestación frente al Building del Parlamento/MPR el jueves (8/28/2025).

Antes de la procesión fúnebre, Anies también estaba presente en la funeraria para transmitir condolencias a la familia del fallecido.

La atmósfera de la funeraria de Affan Kurniawan, conductor de Ojol, que fue asesinado por Barracuda Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

«Expresamos sus más profundos condolencias. Le dije al Sr. Zulkifli (el padre de Affan) y a la familia cuando en la funeraria, su repentino regreso fue definitivamente pesado para los que quedaron atrás», dijo Anies.

En esta ocasión, Anies también entregó un mensaje a la comunidad de taxis de motocicletas en línea para continuar manteniendo la unidad y fortalecerse mutuamente.

«Para toda la familia OJOL extendida, sigue siendo un ejemplo para mantener la solidaridad, continuando manteniendo la hermandad que se apoya, se apoya, no solo cuando esperan problemas», dijo Anies. (ENTRE) .