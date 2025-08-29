Anies Baswedan asistió al funeral del conductor de Ojol Affan Kurniawan

Viernes 29 de agosto de 2025 – 13:51 Wib
Yakarta, Viva – El ex gobernador de DKI Jakarta Anies Baswedan asistió al funeral de un taxista de motocicleta en línea (OJOL) Affan kurniawan Enterrado en TPU Karet Bivak, Central Yakarta, viernes por la tarde (29/08/2025).
Affan murió como resultado de ser aplastado por un automóvil Brimob durante una manifestación frente al Building del Parlamento/MPR el jueves (8/28/2025).
Antes de la procesión fúnebre, Anies también estaba presente en la funeraria para transmitir condolencias a la familia del fallecido.
«Expresamos sus más profundos condolencias. Le dije al Sr. Zulkifli (el padre de Affan) y a la familia cuando en la funeraria, su repentino regreso fue definitivamente pesado para los que quedaron atrás», dijo Anies.
En esta ocasión, Anies también entregó un mensaje a la comunidad de taxis de motocicletas en línea para continuar manteniendo la unidad y fortalecerse mutuamente.
«Para toda la familia OJOL extendida, sigue siendo un ejemplo para mantener la solidaridad, continuando manteniendo la hermandad que se apoya, se apoya, no solo cuando esperan problemas», dijo Anies. (ENTRE) .
7 miembros de Brimob fueron detenidos oficialmente por Ojol’s Null y murieron por Rantis
El jefe de policía de Metro Jaya dijo que 7 miembros de la brigada móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta en el auto de muerte de Rantis mataron al conductor de Ojol Affan Kurniawan, se había llevado a cabo una barrera.
29 de agosto de 2025