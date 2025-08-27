Anies Baswedan aludió al salario del DPR y los gastos estatales Declaración del maestro: perturbar un sentido de justicia

Yogyakarta, Viva – ex gobernador de DKI Yakarta, Anies baswedanResponder a la polémica sobre la declaración del maestro se llama la carga del estado y la apertura del salario de los miembros del DPR. Según Anies, este problema no es solo una cuestión de números, sino que refleja mayores problemas relacionados con el sistema de nómina en Indonesia.

«Este es un consejo de iceberg, el pico del iceberg que, por supuesto, interfiere con un sentido de justicia para todos», dijo Anies en el evento de conferencias públicas de Notonagoro: el centro del estado de derecho, democrático y humano citó el futuro del estado de derecho y la democracia en UGM, el martes 26 de agosto de 2025.

Anies consideró el surgimiento de estos dos problemas para ampliar el abismo de la justicia en la comunidad. «Cuando hay una declaración Profesor de carga nacionalLuego surgió el salario de los miembros de la junta con figuras fantásticas, interrumpió nuestro sentido de justicia «, dijo.

Problema principal: sistema de nómina ASN

Según Anies, esta polémica debería ser un impulso para reformar el Sistema de Payadores de Aparatos del Estado (ASN). Destacó la provisión de asignaciones de rendimiento (tukin) que se consideró no reflejar el rendimiento real.

«El vínculo entre el rendimiento y la asignación de rendimiento para Tukin. Pero pagado sin ver el rendimiento. Es una molestia. Esto es una realidad en muchos lugares», dijo Anies.

Anies también recordó que la injusticia del sistema de nómina podría alentar las prácticas de corrupción. «Si su salario es suficiente para vivir 20 días, entonces, ¿qué los próximos 10 días vivirán? Esto causará corrupción debido a las necesidades, especialmente si a la vista hay una oportunidad», explicó.

Fomentar la reforma y la transparencia

Dijo Anies, solo transmitir una sensación de injusticia no es suficiente para cambiar la situación. «Si esto quiere ser un impulso, entonces este es un buen impulso. No se detenga solo en la declaración ‘esto es injusto’, porque no cambia la realidad», dijo.

Además de la reforma de la nómina, Anies enfatizó la necesidad de transparencia en el desempeño del DPR. Sugirió que el sistema de votación se realice abiertamente y se registre para que el público pudiera evaluar la posición de los representantes de cada gente.

«Si esta votación se cambia para ser abierta y registrada, entonces tendremos un historial de miembros del consejo. Eso es importante para que puedan ser responsables ante los constituyentes», concluyó.