¡Angustioso! La última voluntad de la madre en Bandung que murió colgándose y 2 hijos

Yakarta, Viva – La tragedia golpeada sacudió a los residentes de Kampung Cae, Kiangroke Village, Distrito de Banjaran, Regencia Bandung. Una ama de casa de la E (34) inicial fue encontrada muerta con sus dos hijos el viernes 5 de septiembre de 2025 de la mañana.

Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara, confirmó la noticia. «Fueron encontrados muertos alrededor de las 04.00 Wib por el esposo de la víctima, YS, que acababa de regresar del trabajo», dijo cuando se confirmó.

Cronología del descubrimiento

Este trágico evento fue conocido por primera vez por su esposo. Alrededor de las 04.00 Wib, YS llegó a casa del trabajo y encontró la puerta de la casa firmemente cerrada desde el interior. El golpe en la puerta no recibió una respuesta, hasta que intentó echar un vistazo a través de la ventilación.

Fue entonces cuando YS se sorprendió. Desde detrás de la ventilación, su esposa fue vista en una posición colgada en el marco de la puerta. Pánico e histérico, gritó por la ayuda de los residentes locales.

Los residentes que llegaron inmediatamente rompieron la puerta. Una vez adentro, encontraron una vista terrible. Dos hijos de las víctimas también no tenían vida.

El primer niño de 9 años se encontró boca abajo en un colchón plegable, mientras que el hermano menor que todavía era un bebé, solo 11 meses, acostado en el piso con la posición supina.

Sospechoso Suicidio Después del niño

La policía sospecha que la víctima mató por primera vez a sus dos hijos envenenando, antes de finalmente terminar su propia vida con colgado.

«El supuesto suicidio se ve reforzado por voluntad Lo que se publica en la pared de la sala de estar, está escrito en Sundanese, así como la condición de la puerta y la ventana de la casa que está cerrada desde adentro «, dijo Kompol Lutfi.

El equipo de la policía de Bandung Inafis ha llevado a cabo la escena del crimen (TKP) y aseguró una serie de pruebas, incluido un testamento dejado por la víctima. Todos los cuerpos fueron llevados al Hospital Bhayangkara Sartika Asih, Bandung City, para ser autopsia en aras de una mayor investigación.

Complete una carta de corazón -corazón

En el testamento, la víctima vertió sentimientos llenos de presión económica, deuda y problemas domésticos. El siguiente es el contenido completo de un testamento que se ha traducido al indonesio:

AA (primer hijo), Dede (segundo hijo) perdona mamá, sí, el camino debe ser así, así que desafortunadamente mamá, en lugar de ser dejada por mamá, perdón por la madre.

Mamá es más Rido al infierno que ver a AA y Dede sufrir. AA y Dede Mah no han tenido pecado, déjame tener un pecado en el infierno.

No librar tu vida es difícil continuar con mamá. Perdona mamá, no puedes satisfacer todas las necesidades de AA y Dede, perdónirte, no puedes hacerte feliz.

Lo siento, AA no fue el baile, perdona mamá. Aa y dede dios dispuesto, entra en el cielo.

Mamá, padre, madre, teteh, aa, todos me perdonan, lamento hacer esto. Estoy cansado de ser física y mentalmente, no soy lo suficientemente fuerte como para vivir la vida como esta.

Estoy cansado de vivir en una deuda interminable, aún más y más. Mientras yo mismo no conozco la deuda con nadie, cuántos o de dónde vino …

Estoy cansado de tener un esposo que solo sea grande y lleno de mentiras, no hay conciencia. Estoy cansado de ser herido, a pesar de que otras personas han sido aisladas, muchos hablan, muchos se sienten disgustados, mientras que yo mismo no me siento mal.

Tener un marido es aún más y más mentiroso y deuda, Capeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Pensé que si mi hijo y yo estábamos muertos, tal vez se dio cuenta. Incluso si no es consciente, que sea, lo importante es no afligir a mi hijo.

Me da vergüenza y lamento seguir molestando a su hermano y a los padres. Si no existo, al menos no seguirá siendo problemático.

Lamento no poder devolver el favor a mis padres y hermanos.

Los problemas económicos y domésticos son desencadenantes

Por el contenido de la carta, está claro que el enamoramiento de la deuda y los problemas del hogar son los principales desencadenantes de las decisiones de las víctimas. Aludió a un esposo que fue considerado lleno de mentiras, inconscientemente, y en su lugar se sumó a la carga de la deuda familiar.

La efusión del corazón muestra que la víctima se siente sola enfrentando la presión económica y social. La vergüenza, deprimida y la incapacidad para salir del círculo de deuda parece fortalecer la intención de terminar con la vida.

No se hace información en este artículo para inspirar a nadie a hacer el mismo acto. Si experimenta depresión hasta que surja el deseo del suicidio, consulte inmediatamente a aquellos que pueden ayudarlo, como un psicólogo, psiquiatra o clínica de salud mental.