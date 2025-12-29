Angustia y obsesión por los juegos en línea

MientrasVIVA – Un niño que todavía está en sexto grado de la escuela primaria (SD) en Medan, con las iniciales AL (12) tuvo el corazón para matar a su madre biológica, con las iniciales FS (42), en su casa en Jalan Dwikora, Tanjung Rejo Village, Medan Sunggal District, Medan City, el miércoles 10 de diciembre de 2025.

El jefe de policía de Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, dijo que, según los resultados de la investigación, resultó que el motivo del niño para matar a puñaladas a su madre fue porque estaba herido.

AL se sintió herido hacia su madre, porque estaba molesto porque FS había eliminado los juegos en línea de su teléfono celular. Aparte de eso, el niño estaba obsesionado con los juegos en línea y usó un cuchillo para matar a su madre.

Ilustración de asesinato/apuñalamiento. (especial/VIVA) Foto : VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

«El perpetrador estaba obsesionado con matar a su madre usando un cuchillo porque era adicto al juego de misterio y asesinato en la temporada mata a otros que usan un cuchillo. Y viendo el episodio 271 de la serie de anime de DC durante la escena. asesinato usando un cuchillo», explicó Calvijn en una conferencia de prensa en la jefatura de policía de Medan, citado por VIVA MientrasMartes 30 de diciembre de 2025

Aparte de eso, según los resultados del examen realizado por AL, su hermano mayor y su padre. Se considera que FS golpeaba a menudo a su hermano mayor. Luego, AL, su hermano, su hermana y su padre fueron amenazados por la víctima con un cuchillo.

En este contexto de dolor, Calvijn dijo que AL había apuñalado a su madre biológica 26 veces.

«El hermano menor (el perpetrador) apuñaló a su madre con 26 puñaladas en el cuerpo (la víctima)», dijo el ex director de investigación de drogas de la policía de Sumatra del Norte.

A modo de ilustración, la casa de la víctima tiene dos plantas. En el momento del incidente, FS, su primer hijo y su hermano menor dormían en la habitación del primer piso. Mientras tanto, el padre de AL dormía en la habitación del segundo piso.

El hermano de AL se despertó de su sueño luego de que el cuerpo de su madre cayera y lo golpeara. El hermano mayor vio a su hermano menor sosteniendo un cuchillo cubierto de sangre después de haber sido apuñalado. madre biológica a ellos.

El hermano mayor intentó arrebatar el cuchillo de la mano del perpetrador y resultó herido, luego huyó al segundo piso para llamar a su padre.

«Después de arrebatarle el cuchillo a su hermano menor, el hermano mayor del perpetrador subió al segundo piso y se quejó del incidente a su padre. La mano herida de su hermano estaba cubierta de sangre. Luego el padre bajó a su habitación en el primer piso», dijo Calvijn.