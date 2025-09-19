Angourie Rice, Spike Fearn Rom-Com obtiene un nuevo título, lanzamiento del Reino Unido

La próxima comedia romántica del conjunto del Reino Unido está dirigida por la estrella de «Mare of Easttown» Amourie Rice y «Alien: Romulus» Breakout Spike Fearn tiene un nuevo nombre.

La película, el debut como director de la cineasta británica Alicia MacDonald, recibió el nuevo título de «Finding Emily» después de ser anunciado por primera vez como «CC: Emily». El Características de enfoqueUniversal Pictures International y Título de trabajo La característica también recibió una fecha de lanzamiento del Reino Unido del 22 de mayo de 2026.

Escrito por Rachel Hirons («Una guía para el sexo de la segunda cita», «Polsas de polvo», «Kiss Me First»), «Finding Emily» sigue a un músico Lovesick que le ha dado el número incorrecto para la niña de sus sueños mientras se une con una estudiante de psicología impulsada para encontrarla. Según el Logline, «juntos, provocan un hilarante frenesí en todo el campus que prueba sus propios corazones y ambiciones en el camino».

MacDonald ha dirigido episodios de «the Outlaws» de Lena Dunham y «The Outlaws» de Stephen Merchant.

Tim Bevan y Eric Fellner están produciendo «Finding Emily» para el título de trabajo y Olivier Kaempfer para Parkville Pictures. El enfoque tiene derechos mundiales en la película y UPI manejará la distribución internacional para el estudio.

La estrella de Australia Australiana de rápido aumento, también conocida por la adaptación musical de «Mean Girls» de Tina Fay, aparece en la serie de Apple TV+ en curso «The Last Thing Thing Me» y lideró el reciente thriller de TIFF «Robe Away». Mientras tanto, Brit Star Fearn aparecerá en el próximo drama político de comedia político de James L. Brooks «Ella McCay» junto a Emma Mackey y Jamie Lee Curtis, y la película de atracos de comedia negra «4 Kids Walk in a Bank», protagonizada por Liam Neeson.

La próxima pizarra de Focus incluye a los premios de Chloé Zhao, «Hamnet», protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley; La «Bugonia» de Yorgos Lanthimos «Bugonia», protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons; El debut como director de Ronan Day-Lewis «Anemone», protagonizado y coescrito por Daniel Day-Lewis; y «Song Sung Blue», protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson.