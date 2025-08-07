Anggun se ve naturalmente hermoso sin maquillaje elogiado por los internautas, ¡el secreto es realmente práctico!

Yakarta, Viva – El fin de semana pasado, cantante internacional, Agraciado Da una sorpresa en Instagram. Compartió videos sin maquillaje que inmediatamente le robaron la atención de los ciudadanos. En la carga, Anggun mostró su belleza natural y compartió la práctica rutina de cuidado de la piel que hizo durante el rodaje de la serie Reacher en Toronto, Canadá.

La figura que ahora tiene 51 años parecía segura de rostro Superficie Sin ningún maquillaje, su piel todavía se ve saludable, brillante y bien mantenida, lo que inmediatamente encendió elogios de sus seguidores. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En el video cargado, Anggun me dijo que durante los últimos meses usó rutinariamente un producto local llamado W3B Selfcare. Le gusta la simplicidad y la efectividad de este producto porque se adapta a su estilo de vida ocupado y no es complicado.

«Nunca he sido riweuh, rara vez tratamiento para la clínica, y siempre sostiene la honestidad de que nunca he sido Botox o relleno», dijo Anggun en el video, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

El producto es el pilar del cantante de esta canción de ensueño debido a su practicidad. En una botella, este producto ya contiene protector solar SPF 45 PA +++, humectantes y beneficios antienvejecimiento, brillo y antioxidantes. Esta combinación le permite a Anggun mantenga la salud de la piel a pesar de tener un horario sólido.

Los ciudadanos no tardaron mucho en reaccionar. La carga de Anggun se inundó inmediatamente con comentarios positivos y elogios. Muchos afirmaron estar inspirados por el coraje de Anggun para aparecer sin maquillaje en las redes sociales.

Comentarios como «MBA Anggun son muy jóvenes», «Definición de esta hermosa y natural hermosa Sra. Anggun», a «¿Cómo puedes ser tan hermosa y real belleza indonesia!» Cumplir la columna de comentarios.

Más que solo compartir consejos de belleza, Anggun también transmitió un mensaje importante sobre el autocuidado. Según él, cuidar a sí mismo no tiene que ser complicado o costoso. Lo más importante es que el tratamiento puede ser realizado por cualquier persona y aún da resultados concretos.