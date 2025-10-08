Anggito Abimanyu nombrado oficialmente presidente por Prabowo, eche un vistazo a las últimas clasificaciones de LPS

Jacarta – El Presidente Prabowo inauguró oficialmente el cargo de Presidente de la Junta de Comisionados de la Corporación de Seguro de Depósitos (lps) Anggito Abimanyu y para latón superior LPS nuevo.

Otros funcionarios de alto rango de LPS que fueron investidos fueron el vicepresidente de LPS Farid Azhar Nasution, miembro de la Junta de Comisionados de Programas de Garantía Bancaria de LPS y Resolución Doddy Zulverdi.

Luego miembro de la Junta de Comisionados de Programas de Garantía de Políticas de LPS, Ferdinan Dwikoraja Purba, LPS ex officio del Ministerio de Finanzas Suminto (Director General de Financiamiento y Gestión de Riesgos, Ministerio de Finanzas) y LPS ex officio del Banco de Indonesia Aida Suwandi Budiman.

La toma de posesión de Anggito está recogida en el Decreto Presidencial Número 111 B de 2025 relativo a la Destitución y Nombramiento de los Miembros del Consejo de Comisionados de la Corporación de Seguro de Depósitos.

«Que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y cumpliré todas las normas legales lo más estrictamente posible por el bien de mi devoción a la nación y al Estado. Que, en el desempeño de mis funciones oficiales, defenderé la ética del cargo, trabajaré lo mejor que pueda, con pleno sentido de responsabilidad», dijo el juramento al cargo de los nuevos funcionarios encabezados por el presidente Prabowo, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Anteriormente, Anggito Abimanyu dijo que estaba dispuesto a mejorar la calidad de los recursos humanos (RR.HH.) y la integridad de las políticas en LPS.

Inauguración de BP BUMN Dony Oskaria.

«Esta institución debe seguir mejorando, mejorar la calidad de sus recursos humanos, mejorar la integración de datos, mejorar la integridad de las políticas, debe llevar a cabo ejercicios de protocolo de crisis», dijo Anggito cuando se reunió después de someterse a una prueba de idoneidad con la Comisión XI de la Cámara de Representantes en Yakarta.

Con estas mejoras, según él, LPS estará mejor preparado para afrontar las turbulencias en el sector económico. «Eso es lo que hay que hacer, en-mejorar Sigue adelante. «Para que luego, si por ejemplo hay cosas que hay que manejar, estén lo suficientemente preparadas y no causen conmoción», dijo Anggito.