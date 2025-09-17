Angga Raka sigue siendo Wamenkomdigi después de ser nombrado jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno

Yakarta, Viva – Angga raka prabowo continuó sirviendo como viceministro de comunicación y digital después de que el presidente Prabowo subanto lo inauguró como Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno en el Palacio del Estado, Yakarta, miércoles.

Leer también: Angga Raka reveló los deberes del jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno



Después de la ceremonia de inauguración, Angga Raka enfatizó que seguía siendo el viceministro de Komdigi para ayudar a su ministro, Meutya Hafidz, porque la posición se consideraba aún en el mismo campo, a saber, la comunicación pública.



El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Leer también: El palacio evaluará el puesto del comisionado Angga Raka Prabowo



«(Aún) en el viceministro de Komdigi, porque la función en el viceministro de Komdigi todavía está en comunicación pública, y también hay debajo de nosotros coordinamos las instituciones de radiodifusión, las instituciones de comunicación pública, por lo que el punto es el refuerzo en el campo de la comunicación», dijo Angga al dar información a los medios de comunicación del palacio estatal, Jakarta, miércoles.

Angga explicó que cuando el viceministro de Komdigi también coordinó la institución de transmisión y la comunicación pública. Por lo tanto, la posición del jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno está en línea con la posición en la que todavía se encuentra.

Leer también: PRABOWO inauguró a Angga Raka Prabowo para ser el jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno



La Agencia de Comunicación del Gobierno, dijo, tampoco es una institución no estructural, por lo que puede continuar sirviendo como viceministro de Komdigi.

«Se dice que el nivel del ministerio no es la institución, porque esta es una institución no estructural. Por lo tanto, sigo siendo su posición como viceministro de Komdigi, simultáneamente como una agencia de comunicación gubernamental», dijo Angga.

Angga también reveló la razón por la cual el presidente Prabowo lo inauguró como jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno, reemplazando a Hasan Nasbi como el líder de la institución nombrada Oficina de Comunicación Presidencial (PCO).



El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Admitió que el presidente Prabowo le pidió que fortaleciera la función de la coordinación de la ejecución y la comunicación en el gobierno e instituciones interministeriales.

«Fortalecemos la comunicación para que se transmitan todos los programas del presidente, los programas gubernamentales se entregan bien al público y también somos un puente de votos públicos en los medios de comunicación», dijo Angga. (Hormiga)