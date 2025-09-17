Angga Raka reveló los deberes del jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno

Yakarta, Viva – Angga raka prabowo El presidente designado oficialmente, Prabowo Subianto, se convirtió en el jefe Agencia de comunicación gubernamental. Hizo hincapié en que la institución que lideró era una transformación de la Oficina de Comunicación de Comunicación Presidencial (PCO).

«Fui nombrado jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno, la adición de la tarea del Presidente en el campo de la comunicación. Este no es un cuerpo nuevo, pero esta es una transformación de PCO», dijo Angga Raka a periodistas en el Palacio Estatal, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Angga explicó una de las tareas que se llevarían a cabo como jefe de la agencia gubernamental para fortalecer la comunicación entre ministerios/instituciones.



El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Se nos pide que fortalecemos, coordinaran, las funciones de coordinación, las funciones de ejecución, la comunicación en el gobierno entre K/L y esto también está en línea con mi posición en Wamenkomdigi. Por lo tanto, fortalecemos la comunicación para que todos los programas del presidente sean transmitidos, los programas gubernamentales están bien transmitidos al público y también somos un puente de votos públicos en los medios», dijo Angga.

Además, Angga también tuvo la tarea de garantizar que todos los programas del presidente Prabowo Subianto pudieran estar en línea y sincronizados entre ministerios/instituciones a la comunidad.

«Sincronizamos, coordinamos entre ministerios/instituciones sobre las políticas gubernamentales que se transmitirán en su totalidad, bien. Por lo tanto, no hay superposición, no hay una declaración errónea, así. Por lo tanto, el punto solo es refuerzo en el campo de la comunicación», concluyó.



Se sabe que el presidente indonesio Prabowo Subianto instaló oficialmente a Angga Raka Prabowo como jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno.

Antes de inaugurar a Angga, Prabowo desestimó por primera vez al jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO) Hasan Nasbi.

La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, en Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.