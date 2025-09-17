Angga Candra y Rara Angelista Listo para sacudir el concierto exclusivo Etapa de corazón Broken Heart en Malasia

Malasia, Viva – Dos famosos cantantes indonesios, Angga Candra Y Rara Angelista, lista para animar «Conserte exclusivo del corazón roto» en Unifor Complex, Kuching, Sarawak. No están solos. Keeta Events Sdn. Bhd. Como el promotor también invitó a cuatro estrellas de los países vecinos a colaborar: Iera Milpan, Firdaus Materang, Meera Zada ​​y Sazia Gya.

Concierto Esto promete una experiencia emocional profunda para la audiencia, con una presentación de canciones de confusión que seguramente serán desgarradores. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Este concierto es un momento especial para Rara Angelista, quien por primera vez aparecerá en Malasia. Expresó su entusiasmo cuando se encontró en el área de Cibubur, recientemente.

«Rara traerá cinco canciones en el concierto del Primer Ministro en Malasia. Dos de ellas son solteras Rara titulada ‘Semanis Honey Sugar’ y ‘More Love Staying'», te dijo Rara a los medios de comunicación.

No solo trae sus canciones en solitario, Rara también dueta con Angga Candra. Este dúo presenta una canción de género Dangdut titulada «Wait for Abang Home».

Mientras tanto, Angga Candra preparó una lista de canciones especial para los fanáticos en Malasia. Planea traer 7-10 canciones con material que nunca ha traído en ningún concierto.

«Conceptos exclusivos desde el comienzo del arreglo, la iluminación hasta la visual, todo es nuevo. Mostraremos la primera vez en ‘CONSEJO EXCLUSIVO BROKE Heart’. Especial», explicó Angga Candra, explicando los conceptos únicos que ofrecen.

EXCLUSIVO Consert Broken Heart ofrece la calidad de la música estándar internacional. Todo el arreglo musical está en manos frías de Dato ‘Hashridz Mursshim bin Hassim, o que se llama familiarmente Dato’ ACIS. La figura que también es el esposo del legendario músico Dato ‘Sheila Majid es conocida como un famoso director musical en Malasia. Su amplia experiencia garantiza que cada tono en este concierto se sentirá exclusivo e impresionante.

Según Nora’imi bin Dollah, gerente general de Pentachromix Solution, así como director gerente de Keeta Events Sdn. Bhd., Este concierto es más que una actuación musical.

«Este concierto no es solo la música, sino de conectar las emociones, la cultura y la comunidad a través del lenguaje del universo, a saber, la melodía. Queremos que la audiencia sienta una noche que siempre será recordada», dijo.

«Exclusive Consert Hearts» tendrá lugar el 24 de octubre de 2025. Este concierto apunta a los amantes de la música de Indonesia y Malasia, especialmente a aquellos a quienes les gustan las canciones de confusión.

El promotor ha proporcionado tres categorías de boletos interesantes, con nombres que reflejan el tema del concierto: esa decepción, mi corazón cracks y reservas de amor. Los precios de las entradas comienzan desde RM150 hasta RM450 y se pueden comprar en línea a través del sitio web oficial de ILASSO.