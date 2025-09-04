Angelina Sondakh reveló algo sorprendente sobre los miembros del DPR que eran idealistas para defender los intereses de la gente.

VIVA – Angelina Sondakh nuevamente revelado sobre su vida cuando se convirtió Miembro de DPR Rhode Island. Como se sabe, Angelina Sondakh había servido como miembro del Parlamento Indonesio durante dos períodos, 2004-2009 y 2009-2014.

Leer también: Nadiem se convirtió en sospechoso, la pérdida estatal de la corrupción de Chromebook se estimó en RP1.98 billones



En su entrevista con Feni Rose hace algún tiempo, Angelina Sondakh reveló que en su día el DPR estaba muy sucio.

«Esto está hablando en mi día y en mi entorno porque el DPR está dividido. Tal vez hay una élite, esto es lo que tomó una decisión, esto es lo que la codificación significa que lo que estaba allí debe haber. Solo si ahora no puedo juzgar», fue citado desde YouTube, viernes 5 de septiembre de 2025.

Leer también: El KPK abre la oportunidad de poner a Nadiem Makarim como sospechoso



Además, Angie dijo que su saludo también mencionó los muchos juegos de poder en su día. También aludió a la cuestión del valor del idealismo para el beneficio de las personas en su día, incluso convertirse en un interés en un puñado de ciertas personas y grupos.

«Se trata de juegos, personas acrobáticas. Hay muchos juegos de poder. De hecho, el valor del idealismo para los intereses de las personas, pero en su día I y lo que vi se convirtió en los intereses de un puñado de personas y un puñado de grupos», dijo.

Leer también: ¡Desmontar! Muhadjir Effendy había rechazado Chromebook, Nadiem Makarim, en su lugar, Gaspol para desviar el estado RP1.98 T



Relacionado con la posibilidad de alguien que originalmente era idealista, pero en cambio se alejaba de la gente. Angelina Sondakh tiene su propia respuesta.

«Entonces, si hay idealistas que quieran defender los intereses de la comunidad al entrar allí, ¿pueden olvidar?» Preguntó Feni Rose.

«Tal vez pierdas los tiempos establecidos porque este es un sistema. Hablamos sobre el sistema que ya existe y puede haberse convertido en una cultura. Si, por ejemplo, es una cultura, finalmente permisiva y siempre dice que la excusa es normal», respondió Angelina Sondakh.

Angie también recordó que al comienzo de ser miembros de la junta en ese momento era bastante idealista para defender los intereses de la gente. Pero al final ‘la corriente’. Hasta finalmente en 2012, la esposa del difunto Adije Massaid fue atrapado en un caso corrupción Desarrollo del atleta Wisma en Palembang en 2011.

«Solía ​​ser joven, era joven, pude ver colores verdaderos. Así que los primeros cinco años fui idealista, luché por la gente, tomé medidas para salvar la tierra, pero finalmente me dejé caer por la corriente», dijo.

Angie también mencionó que era difícil luchar contra la tentación como miembro del consejo.

«Era opio y adictivo. Cuanto más personas te dan el respeto y sentimos que ‘sí lo quiero más, lo quiero más’. Así que eso puede ser solo un miembro, entonces soy el vicepresidente, me convertí en secretario general. Así que la lucha mental por alguien que recibió un cargo público y el mandato público fue para sí mismo», dijo.

Angie también mencionó que si alguien no tenía una fuerte determinación y mentalidad para defender a la gente. Por lo tanto, es fácil para la persona caer en cosas negativas, incluida lo que le sucedió en 2012.

«Si no es lo suficientemente fuerte y estoy seguro de que cuando no pude ser el nombre, el nombre también solo 27 años todavía tenía muchos sueños y las ambiciones finalmente perdieron la sensibilidad, la empatía, la simpatía hacia la comunidad y el pensamiento ‘lo que tengo que conseguir el siguiente sí’ y para eso debe mantener la posición actual. Para mantener esta posición todos los medios porque muchos también están en esta posición allí hay muchos lidera allí, pero como una forma de estar allí, pero como tal como tal como tal como tal como es una forma de hacerlo.