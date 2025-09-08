Angelina Sondakh miembros de privilegios desmontados

Yakarta, Viva – Angelina Sondakh que está abierto sobre el privilegio así Miembro de DPR Realizar la atención del lector. En resumen, el artículo se filmó inmediatamente en la fila más popular.

Ahmad Sahroni Aquellos que afirmaron que el costo de los tratamientos faciales alcanzó RP. El lector no vislumbró a 200 millones por mes. Sin mencionar el asunto Muhammad Fardhana quien ya recibió un reemplazo Ayu ting ting. El siguiente es un resumen de la lista de noticias más popular del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el lunes 8 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

El privilegio de descarga de Angelina Sondakh se convierte en miembro del DPR: todo servido, una vez que una comida puede ser IDR 10 millones

Angelina Sondakh asistió a las propuestas de Aaliyah Massaid y Tariq Halilintar

Angelina Sondakh, ex miembro del Parlamento Indonesio para el período 2004-2009 y 2009-2014, regresó al centro de atención al público después de ser franco para decir la experiencia y el privilegio que había sentido mientras se desempeñaba como representantes de la gente.

La mujer que se llama familiarmente Angie, en un chat subida por la cuenta de Instagram @chatter_trans7, dijo que el estado de los miembros de DPR en ese momento hizo que su vida cambió drásticamente. No desestimó, el predicado como legislador lo hizo considerado diferente por la comunidad.

Ahmad Sahroni afirmó que el costo de su tratamiento facial era RP. 200 millones

Ahmad Sahroni. Foto : Instagram @ahmadsahroni88.

El nombre de Ahmad Sahroni fue nuevamente discutido por el público. Habiendo sido desactivado previamente del parlamento indonesio hasta que su casa fue saqueada por las masas, esta vez la figura conocida como loca Rich Tanjung Priok se convirtió en una conversación debido a su lujoso estilo de vida revelado a través de videos antiguos.

En la pieza del programa de televisión titulado Sahroni el más sultán, el político y el hombre de negocios afirmaron haber incurrido en tarifas fantásticas solo para los tratamientos faciales.

Muhammad Fardhana Ex Ayu Ting Ting Ting con una nueva chica, Netizen: ¿Esta no tiene que ser 5M?



Ayu Ting Ting y Muhammad Fardhana

El ex prometido del ex Ayu Ting Ting llamado Muhammad Fardhana atrajo el foco público. La razón es que se sospecha que el hombre que lleva el primer primer título tiene una nueva pareja que reemplaza a Ayu Ting. El miembro de TNI hizo una escena de las redes sociales con la circulación de fotos íntimas con una mujer con un hijab.

En una carga viral en las redes sociales, Muhammad Fardhana fue visto con una camisa con cuello blanco y pantalones a juego. A su lado, había una mujer llamada Dinar Salsa, como una cuenta marcada en su carga.

Se le preguntó acerca de la expresión ocular de Pratama Arhan Arhan Azizah salsha En el centro de atención, internautas: muy asustados para ser trazados

La vida matrimonial de Azizah Salsha y Pratama Arhan continúa en el centro de atención pública. Después de que Pratama Arhan solicitó el divorcio a principios de agosto y fue otorgado por el Tribunal Religioso de Cibinong el 25 de agosto de ayer. Unas semanas más tarde surgió el problema de que los dos decidieron referirse.

Este problema sobresale de actividades sospechosas en las redes sociales que no se salvan de las observaciones de los fanáticos. Una de las señales más fuertes es el movimiento de Azizah Salsha Alias ​​Zize que se vio regresando para seguir la cuenta de Instagram del futbolista. Sin parar allí, las viejas fotos cuando ambos estaban de vacaciones a Japón, que había sido archivado por Zize, también se volvió a ver en su perfil.

