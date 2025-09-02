Angelina Sondakh mencionó salarios y beneficios de RP. 100 millones por mes no serán suficientes para los miembros del DPR, ¿por qué?

VIVA – Angelina Sondakh nuevamente hizo una sorprendente confesión sobre Miembro de DPR. Esta vez Angie, su saludo reveló que los ingresos y los beneficios obtenidos por los miembros del DPR cada mes nunca serían suficientes.

Como se sabe, Angie había sido miembro del DPR durante dos períodos que van desde 2004 a 2009 y 2009-2014. Pero en 2012 había tropezado con un caso de corrupción de la casa de huéspedes del atleta del Sea Games en Palembang en 2011.

En un programa de televisión, Irfan Hakim había mostrado los detalles de los salarios y beneficios obtenidos por miembros del Parlamento Indonesio durante un mes a Angie. Los detalles del salario incluyen asignaciones oficiales del hogar que se han convertido en polémicas en la comunidad últimamente. Si se totaliza, en general, al menos los miembros del parlamento indonesio reciben salarios y beneficios de RP 104 meses cada mes.

Pero con el salario y los beneficios, se considera que Angie nunca es suficiente para satisfacer las necesidades de los miembros del Parlamento Indonesio.

«Porque esto no será suficiente, porque es en absoluto», dijo Angie de la cuenta de FYP Instagram, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Una de las razones que hicieron que el dinero se sintiera menos relacionado con el costo de la campaña. Según Angelina Sondakh, una política debe pensar en los costos de la próxima campaña si quiere ser elegido.

«Tal vez bien, porque queremos nuevamente Nyalon, queremos volver a confiar en la gente, por lo que, por supuesto, el costo puede no ser algunos», dijo Angelina Sondakh.

Encontrando la opinión de Angelina Sondakh, Irfan Hakim respondió. Para él, el dinero de Rp 104 millones es bastante grande, especialmente para aquellos que están en la clase media y debajo.

«Porque el tamaño es relativo a algunas personas Rp. 104 millones es enorme. Para algunos de los ‘ja, solo esto depende de la persona», dijo Irfan Hakim.

«Así es», dijo Putri Indonesia en 2001.

«De hecho, tienen que construir una comunicación intensiva. Es decir, queremos en forma de rigito, en realidad cuánto realmente necesita los miembros de DPR para que pueda representarnos y cuál es la producción», explicó Angelina Sondakh.