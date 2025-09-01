Angelina Sondakh descargó las malas tradiciones de los miembros de la junta: mientras que el jefe de la gente

VIVA – La cuestión de un aumento en la asignación de miembros del DPR ha provocado nuevamente una polémica en la comunidad. En medio del foco público, Angelina Sondakhex miembro DPR RIReveló la oscura realidad de las malas tradiciones que estaban enraizadas en el Parlamento durante su mandato.

En una entrevista en programas de televisión, Angelina desmanteló firmemente la cultura permisiva que consideraba haber dañado la esencia de la democracia.

Angelina destacó el sistema que se ha convertido en un mal hábito en el DPR. Según él, las prácticas que no deberían ser aceptables se consideran normales porque han sido enraizadas como cultura.

«Estamos hablando de que es un sistema que ya existe y puede convertirse en una cultura. Bueno, si, por ejemplo, se ha convertido en una cultura, finalmente se vuelve permisivo y siempre dice excusa, ‘Ah, es normal’, así que», dijo Angelina Sondakh, según lo citado por el video Tiktok @tjpamungkas, lunes 1 de septiembre, 2025.

Esta mujer de 46 años también reveló los desafíos que enfrentan los miembros del DPR que desean seguir siendo idealistas. Según él, a pesar del deseo de mejorar el sistema, muchos miembros del DPR se vieron obligados a seguir el flujo cultural establecido.

«Tal vez pierdes los tiempos establecidos», dijo en un tono amargado, ofendiendo la dificultad de luchar contra un sistema que había sido arraigado con fuerza.

Además, Angelina destacó la posición de las personas que deberían ser una prioridad, pero a menudo fue ignorada. Afirmó que la gente, como propietario de la verdadera soberanía, a menudo solo se convirtió en espectadores en la dinámica política.

«Si en invitaciones oficiales, ¿las personas que fueron bienvenidas primero? Ciertamente, ¿verdad, ‘lo que respetamos’, así que. Y siempre la mención no es la gente primero. Eso es y eso se ha convertido en una cultura que finalmente es permisiva nuevamente. Aunque el jefe está allí», dijo Angelina Sondakh.

También agregó que la gente debe ser colocada como la parte más respetada en cada oportunidad oficial.

«Debería ser, y esto debería ser, ‘Buenas tardes a mi gente’. Pero rara vez se menciona a la gente «, agregó.

La declaración de Angelina fortaleció las críticas públicas del desempeño del DPR, especialmente en medio del discurso de un aumento en los beneficios que se consideró insensible a la condición de la comunidad. En lugar de reducir la insatisfacción, este problema en realidad amplía la desconfianza pública de los representantes de las personas.

El reconocimiento de Angelina es una reflexión de que las reformas en el Parlamento siguen siendo una gran tarea que debe completarse de inmediato para restaurar la confianza de las personas.