Angelina Sondakh admite que su vida está incómoda cuando es miembro del DPR

VIVA – Angelina Sondakh volvió a compartir sus experiencias al convertirse Miembro de DPR Comisión RI X hace unos años. Se sabía que Angelina Sondakh fue elegida como miembro del Parlamento Indonesio durante dos períodos, a saber, en 2004-2009 y 2009-2014.

Pero desafortunadamente en 2011 estuvo involucrado en un caso de corrupción en la construcción de la granja de un atleta en Palembang. Como resultado de su corrupción, Angie Greetings debe languidecer en el Centro de Detención Pondok Bambu. Él mismo solo pudo respirar aire libre en hace 2022.

Sirvió durante casi 10 años en Senayan, aparentemente no lo hizo sentir más tranquilo. Como miembro del DPR, se le exige que pueda ser rápido.

«Cuando era miembro del DPR, también fue una comida tranquila o no? Comer delicioso», preguntó Kiky Saputri en el programa que trajo, como se citó en la cuenta de Instagram, el lunes 8 de septiembre de 2025.

«Como la vida es como es una vía muy rápida.

Angie también explicó que la cantidad de tareas que tenía que llevar, también tuvo un impacto en su salud mental hasta su relación con la familia.

«Al igual que ser perseguido, debes asumir la responsabilidad del mandato para la gente, para el DPR, también para la fiesta. Así que es como si no hubiera tiempo para realmente tranquilo, luego para los niños, para los esposos», dijo.

Pero ahora es reconocida por Angelina Sondakh después de completar su período de detención y centrarse en intercambiar su vida es mucho más tranquila. También encontró cada vez más el significado de la vida y se acercaba al creador.

«Ahora es totalmente feliz, realmente tranquilo. Aunque a veces resulta que tal vez esta es la diferencia porque resulta que finalmente puedo encontrar que ‘Oh sí, sí para alcanzar el nivel de bienestar, una persona no tiene que pasar el camino para convertirse en miembro del DPR o ser un político’. Y Dios es realmente bueno «, dijo.